TV-Tipps am Sonntag: Darum geht's bei "Marie fängt Feuer: Allein war gestern"

20:15 Uhr, ZDF: Marie fängt Feuer: Allein war gestern, Familienfilm

Marie (Christine Eixenberger) trifft nach einem Feuerwehreinsatz auf Luisa (Katharina Thalbach), eine Pferdehofbesitzerin, die sich das Leben nicht mehr leisten kann. Luisa versucht allein mit der Situation zurechtzukommen. Doch Marie macht ihr klar, dass sie Hilfe braucht und es diese gibt. Sie beantragen Grundsicherung für Luisa. Doch die Hoffnung währt nicht lange: Um Geld zu bekommen, müsste Luisa Pferd und Hof aufgeben. Erst der neue Tierarzt Joachim (Simon Schwarz) bringt Marie auf die rettende Idee.

20:15 Uhr, RTL: Pixels, Sci-Fi-Action

Im Jahr 1982 nehmen Sam Brenner (Sam Brenner) und sein Freund Will Cooper (Kevin James) an der ersten Arcade-Weltmeisterschaft teil. Brenner kommt ins Finale, verliert jedoch gegen den gehässigen Plant im Spiel Donkey Kong. Die NASA schickt die Mitschnitte der Spiele ins Weltall, um mit außerirdischem Leben in Kontakt zu treten. Die Außerirdischen interpretieren die Aufnahmen als Kriegserklärung der Menschen und greifen daraufhin die Erde an. Da das Militär machtlos ist, bittet der US-Präsident Will Cooper seinen alten Freund Sam Brenner um Hilfe. Denn als früherer Videospiel-Champion weiß er am besten, wie man Pac-Man, Donkey Kong und Co. besiegen kann.

20:15 Uhr, ProSieben: Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1, Sci-Fi-Drama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird von den Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen.

20:15 Uhr, RTL II: Big Wedding, Komödie

Alejandro (Ben Barnes) und Melissa (Amanda Seyfried) stecken mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen. Als sich Alejandros leibliche und streng katholische Mutter Madonna (Patricia Rae) aus Kolumbien ankündigt, gestalten sich diese allerdings plötzlich ganz anders. Seit zehn Jahren sind Alejandros Adoptiveltern Don (Robert De Niro) und Ellie (Diane Keaton) nicht mehr verheiratet. Madonna weiß jedoch nichts über die Trennung der Adoptiveltern. Da Alejandro nicht mit der Wahrheit herausrücken will, müssen Don und Ellie kurzerhand das glückliche Ehepaar mimen. Doch das führt zu chaotischen Momenten und unerwarteten Wahrheiten.

20:15 Uhr, VOX: Grill den Profi, Kochshow

Oana Nechiti, Peter Neururer und Pietro Lombardi treten gegen den Profikoch Ralf Zacherl an. Die Promis bringen ihr Lieblingsgericht mit, um mithilfe eines Koch-Coaches den Profi auf die Probe zu stellen. Denn der erfährt erst in der Show von seinem zu kochenden Gericht. Wer am Ende ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet nach jeder Kochrunde die anspruchsvolle Jury.