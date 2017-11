So schön schwanger: Behati Prinsloo verzaubert bei Filmgala

Bei der LACMA Art and Film Gala gestern Abend in Los Angeles gaben sich die Stars die Klinke in die Hand: Neben Hollywood-Diva Jane Fonda (79), Dakota Johnson (28) und Kim Kardashian (37) war auch "Victoria's Secret"-Model Behati Prinsloo (28) anwesend, die auf dem Red Carpet das schönste Accessoire des Abends präsentierte: ihren kugelrunden Babybauch.

Prinsloo stellte ihn in einem eleganten, grünen Minidress von Gucci zur Schau. Das gemusterte Seidenkleid im Kimono-Stil war mit Perlenverzierungen an den Ärmeln versehen und rückte neben dem Babybauch auch die schlanken Modelbeine der 28-Jährigen in den Fokus. Dazu kombinierte sie eine Box-Clutch und schwarze Sandalen.

Diese Box-Clutch veredelt jedes Abendoutfit

Für die gebürtige Namibierin und ihren Ehemann, Maroon-5-Frontmann Adam Levine (38), ist es bereits das zweite Kind. Ihre Tochter Dusty Rose erblickte im September 2016 das Licht der Welt. Im September dieses Jahres verkündete die 1,80 m große Laufstegschönheit ihre Schwangerschaft via Instagram, indem sie einen Bikinischnappschuss veröffentlichte, unter den sie "Runde 2" schrieb.