Mode-Mut zahlt sich aus: Gal Gadot im süßen Kuss-Kleid

Gal Gadot (32, "Wonder Woman") hat ein Händchen für Mode. Das beweisen ihre zahlreichen stylischen Red Carpet Auftritte. Und auch bei einem Fototermin für ihren bevorstehenden Streifen "Justice League" in London konnte die "Wonder Woman"-Darstellerin mit der Wahl ihres Outfits punkten. Die 32-jährige Israelin bewies Mode-Mut, indem sie sich für ein extravagantes Minikleid aus Samt und Spitze von Givenchy entschied.

Die Designerkreation war mit zahlreichen schwarzen und goldenen Kussmündern verziert, die dem sexy Dress eine verspielte Note verliehen. Für einen dramatischen Effekt sorgten außerdem die auffälligen Puffärmel, die aus transparentem Netzstoff bestanden. Schwarze Sandalen und schwarzer Nagellack an Händen und Füßen komplettieren den aufsehenerregenden Look der Hollywood-Beauty. Das restliche Styling war minimalistisch gehalten: Ihr tiefer Ausschnitt wurde von einer zarten Silberkette geschmückt, die Haare hatte sie nach hinten genommen. So lenkte nichts vom schicken Givenchy-Kleid ab.

