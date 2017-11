Kate Upton: Das Supermodel ist unter der Haube

Ein schwerer Schlag für die Männerwelt: Hoffnungslose Optimisten, die sich selbst noch Außenseiterchancen bei Supermodel Kate Upton (25, "Die Schadenfreundinnen") eingeräumt haben, werden diese Nachricht nicht gerne hören. Denn die 25-Jährige hat nun Nägel mit Köpfen gemacht und ihren Verlobten Justin Verlander (34) in einer märchenhaften Hochzeit in Italien das Ja-Wort gegeben. Bilder von Upton in einem schneeweißen Hochzeitskleid mit langer Schleppe veröffentlichte die US-amerikanische Seite "Page Six".

Eine perfekte Woche für den US-Baseballspieler Verlander, der auf den Bildern seine schöne Braut glücklich anhimmelt. Zuerst gewinnt er mit seinem Team, den Houston Astros, die World Series. Wenige Tage später folgte nun die Hochzeit mit seiner Traumfrau. Überstürzt, so wie manch anderes Promi-Paar, haben die beiden den Schritt vor den Traualtar aber nicht. Kennen und lieben lernten sie sich im Jahr 2014, zwei Jahre später gab das Paar die Verlobung bekannt.

