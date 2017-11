Wenn ihr morgens Kapseln in eure Kaffeemaschine schiebt, solltet ihr dieses Bild kennen

2015 hat eine Schlammlawine in Brasilien 19 Menschen unter sich begraben

Was das mit Kaffeekapseln zu tun hat, erklärt der Soziologe Stephan Lessenich

Es ist leicht, es ist bequem - und George Clooney macht es auch: der Kaffee aus der Kapsel.

20.600 Tonnen der Kapseln haben die Deutschen 2015 verbraucht. Zehn Jahre zuvor waren es gerade einmal 800 Tonnen. Ein sprunghafter Anstieg.

Dabei gelten die kleinen Kapseln schon länger als wahre Umweltsünder. Das Verhältnis von Inhalt zu Verpackung ist völlig unverhältnismäßig - und das Material, Aluminium, ist häufig umweltschädlich.

Das Ergebnis: 5000 Tonnen Abfall an Aluminium. Wem diese Zahl zu abstrakt ist, der kann sich auch dieses Foto ansehen. Es macht deutlich, welche Schäden ein scheinbar harmloser Genuss wie Kaffeetrinken ausrichten kann:

Quelle: Getty

Die Aufnahme zeigt das brasilianische Dorf Bento Rodrigues. Am 5. November 2015 kamen hihr 19 Menschen ums Leben, sie wurden von einer Schlammlawine überrollt.

Und neben uns die Sintflut

Ursache war ein Dammbruch im Rückhaltebecken der Eisenerzmine Samarco in der brasilianischen Bergbaustadt Mariana. Durchsetzt mit Schwermetallen überzog eine giftige Schicht von Schlamm das Tal. Die Wasserversorgung für Millionen von Menschen ist seitdem gefährdet.

Schlamm und Tote hier, unschuldiger Kaffeekonsum dort - beides hänge zusammen, erklärt der Soziologe Stephan Lessenich in seinem neuen Buch "Neben uns die Sintflut".

Am Beispiel des Dammbruchs in Brasilien versucht er, die Zusammenhänge von Konsum und Ausbeutung der Natur verständlich zu machen.

Kaffeekonsum und die Zerstörung von Lebensgrundlagen

Die Mine Samarco gehört dem brasilianischen Konzern Vale und dem australisch-britischen Konzern BHP Billiton. Die lange bekannten Sicherheitsmängel im Rückhaltebecken seien ignoriert worden, die beiden Großkonzerne hätten die Fördermenge von Bauxit noch 2015 um fast 40 Prozent gesteigert, berichtet Lessenich in seinem Buch.

Bauxit wiederum dient der Herstellung von Aluminium. Und Aluminium steckt dann etwa auch in den kleinen, fein portionierten und leicht verwendbaren Kaffeekapseln.

"Da kann man sehen, dass es da bestimmte Verbindungen gibt", sagte Lennenich am Sonntag im Deutschlandfunk. "Also der lockerleichte, nebenher betriebene Kaffeekonsum hierzulande und die Zerstörung von Lebensgrundlagen von vielen, vielen Menschen anderswo in der Welt."

In der Regel würden die Verbindungen nicht so klar hervortreten. Im Fall des Dammbruchs mit seinen 19 Toten aber bleibe die “Zerstörung von Lebensgrundlagen” nicht verborgen. In der Tat: Sie ist auf den Fotos überdeutlich.

Quelle: Getty

Das Beispiel zeigt, wie sehr kleine Entscheidungen im Alltag größere Folgen nach sich ziehen können - und wie kompliziert das mit dem Konsum in einer modernen, globalisierten Welt geworden ist.

Wenn jede Entscheidung plötzlich zählt

"Konsum ist Politik mit dem Einkaufswagen", kommentierte kürzlich die Wochenzeitung "Die Zeit" die Verwirrung, die verantwortungsvolle Käufer zwangsläufig überkommt. Wie wahr dieser Satz ist. Der Fortbestand des Regenwalds entscheidet sich eben auch an der heimischen Kaffeemaschine.

Jede Entscheidung will gut überlegt sein, jede Kaufentscheidung kann einen ganzen Rattenschwanz von Folgen mit sich bringen. Manchmal gute, manchmal schlechte, manchmal verheerende.

Im Falle der Kaffeekapseln gibt es allerdings auch mehrere mögliche Lösungen, um den Schaden für die Umwelt zu begrenzen. Man steigt um auf Filterkaffee - oder man gewöhnt sich einen Handgriff an: Man wirft die Kapseln zumindest in den gelben Sack. Nespresso etwa, der größte Hersteller von Kaffeekapseln, bemüht sich darum, das Recyceln so leicht wie möglich zu machen.

Wie viele Kaffeetrinker die Kapseln dort reinwerfen, weiß der Hersteller nicht. Es ist eine Entscheidung, die jedem selbst überlassen bleibt.

Aber auch eine, die Folgen am anderen Ende der Welt haben kann.

(lk)