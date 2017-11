EIL: Katalanischer Regierungschef Puigdemont stellt sich Behörden in Belgien | Handout . / Reuters

Der abgesetzte katalonische Regionalpräsident Carles Puigdemont und vier Ex-Minister haben sich den Behörden in Belgien gestellt. Das teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Sonntag in Brüssel mit. Spanien hatte einen Europäischen Haftbefehl gegen die Separatisten erlassen.

