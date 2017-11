Annemarie und Wayne Carpendale erwarten ihr erstes Kind

Ein "Mini-Carpendale" ist unterwegs: Annemarie Carpendale (40) ist schwanger! Das gaben die Moderatorin und ihr Ehemann, Schauspieler Wayne Carpendale (40), auf ihren Social-Media-Profilen bekannt. "Noch gewinn ich die Dickbauch-Challenge...NOCH", schrieb der werdende Papa auf Instagram zu einem Foto, auf dem die beiden in Badekleidung zu sehen sind und ihre Bäuche präsentieren. Der Zusatz "#minicarpendale on the way" bestätigte die frohe Kunde ganz konkret.

Noch gewinn ich die Dickbauch-Challenge...NOCH 😃 #minicarpendale on the way 💨#lovemywife #❤️ A post shared by Wayne Carpendale (@wayne_interessiert_s) on Nov 5, 2017 at 3:45am PST

Die werdende Mama teilte das gleiche Bild und kommentierte es mit den Worten: "..mein Mann meint, er hätte den dickeren....ich wette in den nächsten Monaten DAGEGEN". Die 40-Jährige setzte zudem die Hashtags "#threesome", "#mini", "#happyus" und "#luckyme", um ihrer Freude noch mehr Ausdruck zu verleihen. Die werdenden Eltern befinden sich derzeit offenbar in Marrakesch. Seit 2013 sind sie verheiratet. Ein Paar sollen sie bereits seit Herbst 2007 sein. Es ist für beide das erste Kind.