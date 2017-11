1. FC Köln - 1899 Hoffenheim im Live-Stream: Bundesliga online sehen, so geht's

Die Europapokal-Teilnehmer 1. FC Köln und 1899 Hoffenheim treffen aufeinander - auch im Live-Stream

Am Ende des Tages spielen VfL Wolfsburg und Hertha BSC

1. FC Köln - 1899 Hoffenheim im Live-Stream: Beide Teams waren am Donnerstag in der Europa League aktiv: Köln benötigt nach dem ersten Sieg auf internationalem Parkett auch in der Bundesliga dringend ein Erfolgserlebnis.

Hoffenheim will den Anschluss zu den vorderen Tabellenrängen halten. Aber: Auftritte gegen Bundesliga-Letzte lagen den Hoffenheimern in der Vergangenheit nicht.

Und: Abwehrchef Vogt verletzte sich in der Europa League gegen die Türken von Basaksehir Istanbul und wird nicht gegen den FC auflaufen. Köln muss die Langzeitverletzten Hector, Cordoba und Pizarro ersetzen. Der Einsatz von Angreifer Guirassy entscheidet sich wegen einer Oberschenkel-Blessur kurzfristig.

Um 18 Uhr empfängt der VfL Wolfsburg Hertha BSC. Der Gastgeber spielte unter Trainer Schmidt sechsmal in Serie Unentschieden.

Und es riecht wieder nach Remis: Wolfsburg konnte in dieser Saison noch kein Heimspiel gewinnen, Hertha blieb in fremden Stadien bislang ohne Dreier. Hertha siegte zuletzt in der Liga gegen den HSV (2:1) und in der Europa League gegen Luhansk (2:0).

Wie ihr die Erste Bundesliga am Sonntag im Live-Stream sehen könnt

Die Bundesliga-Spiele am Sonntag gibt es für Daheimgebliebene im Pay-TV zu sehen. Auf Sky Sport 1 trifft 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim. Ab 17.30 Uhr überträgt der Sender das Match zwischen VfL und Hertha.

Auch Internetnutzer können die Spiele sehen - sie benötigen jedoch auch jeweils ein Abo des Anbieters:

► Bundesliga auf Sky Go im Internet sehen (Abo)

Das Bundesliga-Spiel könnt ihr auch live anhören

Amazon Music überträgt für Amazon-Prime-Abonnenten alle Bundesliga-Spiele einzeln und in der Konferenz.

Die Regionalsender der ARD schalten immer wieder zu den Sonntagsspielen. So können Fans die Spiele zwar nicht komplett im Radio verfolgen, jedoch verpasst ihr in der Regel dort kein Highlight.

► Hier könnt ihr die Bundesliga-Übertragungen der "Sportschau" im Radio anhören

► Bundesliga im Audiostream von Amazon hören - hier geht's lang (Abo)

