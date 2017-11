TV-Tipps am Samstag: " Inception" mit Leonardo DiCaprio und "Klein gegen Groß"

20:15 Uhr, VOX, Inception, Sci-Fi-Thriller

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) ist der Beste seines Fachs: Als "Extraktor" stiehlt er wertvolle Geheimnisse aus dem Unterbewussten anderer, wenn diese im Traumzustand besonders angreifbar ist. Seine Fähigkeiten machen ihn zum begehrten Industriespion, doch dafür muss er eine hohen Preis zahlen: Er befindet sich ständig auf der Flucht. Vielleicht bekommt er jetzt die Chance für ein neues Leben: Diesmal geht es um "Inception" - er soll keine Idee stehlen, sondern sie jemandem ins Unterbewusstsein einpflanzen. Doch selbst die beste Planung bereitet sie nicht auf jenen gefährlichen Gegner vor, der offenbar jeden ihrer Schritte voraussieht.

20:15 Uhr, Das Erste: Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Auch diesmal stellen sich neun Prominente bei Kai Pflaume den kleinen Herausforderern zu spektakulären Duellen. Unter anderem werden Schlagerqueen Andrea Berg, der Comedian und "Wer weiß denn sowas?"-Teamkapitän Bernhard Hoecker, Olympiasiegerin Anna Veith, sowie die Schauspieler Peter Weck und Jürgen Vogel zu Gast sein.

20:15 Uhr, Sat.1: Transformers: Ära des Untergangs, Sci-Fi

Einige Jahre nach der Schlacht um Chicago sind die Autobots zu einer aussterbenden Spezies auf der Erde geworden. Eine geheime Regierungsorganisation unter dem skrupellosen CIA-Bürokraten Attinger (Kelsey Grammer) arbeitet daran, sie für immer auszurotten. Die Brutalität von Attingers Söldner-Truppe lernt eines Tages auch der von Geldsorgen geplagte Erfinder Cade Yeager (Mark Wahlberg) kennen. Cade dachte eigentlich nur, er hätte einen großen Fang gemacht, als er einen zerbeulten Sattelschlepper findet. Doch dann stellt er fest, dass der kaputte Truck ein gewaltiges Eigenleben entwickelt: Er ist der legendäre Optimus Prime!

20:15 Uhr, ProSieben: Schlag den Henssler, Spielshow

Nach seinem erfolgreichen Einstand bei "Schlag den Henssler" ist Steffen Henssler heiß auf seinen nächsten Gegner. In bis zu 15 Spielrunden kämpft der Star-Koch gegen seinen Gegner in der heutigen Sendung um 500.000 Euro. Als musikalischer Anheizer ist "TVOG"-Coach Samu Haber mit seiner Band "Sunrise Avenue" live dabei, die ihren neuen Hit "I help you hate me" präsentiert. Newcomer Alina steht mit "Nie vergessen" auf der ProSieben-Bühne.

20:15 Uhr, RTL II: Deine, meine & unsere, Familienkomödie

Frank Beardsley (Dennis Quaid) ist Admiral der amerikanischen Küstenwache - und Witwer mit acht Kindern. Auf einem Klassentreffen begegnet er seiner alten Jugendliebe Helen (Rene Russo) wieder und beide lernen sich neu kennen und lieben. Dabei könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Helen sieht das Leben eher locker. Sie arbeitet als Designerin, ist ebenfalls verwitwet - und hat sage und schreibe zehn Kinder. Trotz allem wagen Frank und Helen das Unmögliche und heiraten. Auf einmal wird aus den beiden Großfamilien eine einzige Mega-Großfamilie mit 18 Kindern. Bei diesem Experiment stoßen Welten aufeinander.