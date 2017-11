"Schlag den Henssler" im Live-Stream: Show online sehen, so geht's

"Schlag den Henssler" können Show-Fans auch im Live-Stream sehen

Im Jackpot befinden sich 500.000 Euro

Das Video oben zeigt, wie ihr das Programm von ProSieben im Internet sehen könnt

"Schlag den Henssler" im Live-Stream: In der zweiten Ausgabe kämpft Steffen Henssler um eine halbe Million Euro.

Dabei plant er, mit seinem Gegner kurzen Prozess zu machen: "In der ersten Ausgabe musste ich ja bis zum letzten Spiel kämpfen. Ich versuche diesmal, den Sack früher zuzumachen", sagt der 45-Jährige. Gegen wen er antreten wird, bestimmt das TV-Publikum zu Beginn der Sendung.

Bekannt ist aber der musikalische Rahmen. Samu Haber kommt mit seiner Band "Sunrise Avenue" ("I Help You Hate Me") und Newcomerin Alina ("Nie Vergessen"). Die Moderation übernimmt wieder Elton; Elmar Paulke kommentiert.

Zur Erinnerung: So funktioniert die Game-Show

"Schlag den Henssler" ist der Nachfolger zu "Schlag den Raab" mit Stefan Raab (50), der Ende 2015 seine TV-Karriere beendet hatte. Der Ablauf ist derselbe.

Es stehen jeweils drei unbekannte Kandidaten zur Auswahl. Das TV-Publikum bestimmt per Voting, wer gegen Henssler antreten soll. In bis zu 15 Spielrunden kämpft der Star-Koch dann gegen seinen Gegner um das Geld.

Gewinnt Henssler, gehen die 500.000 Euro in den Jackpot für die folgende Ausgabe.

Wie ihr "Schlag den Henssler" im Live-Stream sehen könnt

Am Samstag ab 20.15 Uhr zeigt der Sender "Schlag den Henssler" im Free-TV. Internetnutzer können auf der Homepage "Schlag den Henssler" im Live-Stream sehen - jedoch nur mit einem kostenpflichtigen 7TV-Abo. Eine kostenlose Alternative ist der Live-Stream in der ProSieben-App.

► ProSieben im Live-Stream sehen, hier geht's (Abo)

► Die ProSieben-App bietet einen kostenlosen Live-Stream

Nach der Ausstrahlung habt ihr Erfahrungsgemäß gute Chancen die Show als Video-on-Demand in der Mediathek zu finden.