RB Leipzig - Hannover 96 im Live-Stream: Bundesliga online sehen, so geht's

RB Leipzig empfängt Hannover 96 - für Fußball-Fans auch im Live-Stream zu sehen

Am Abend treffen dann Bayern München und Dortmund aufeinander

Das Video oben zeigt, wie ihr die Bundesliga im Internet sehen könnt

RB Leipzig - Hannover 96 im Live-Stream: Leipzig muss drei Niederlagen in acht Tagen verdauen und hatte nach der verspäteten Rückkehr aus Porto wenig Zeit zur Regeneration. Fehlen wird bei Leipzig am Freitag womöglich Angreifer Augustin. Der Franzose erlitt in Porto eine Verletzung am Oberschenkel. RB-Abwehrchef Orban ist gesperrt. RB-Trainer Hasenhüttl wird wieder rotieren.

Der aufgestaute Königsklassen-Frust soll nun gegen Aufsteiger Hannover 96 abgeladen werden. Unterschätzen sollte man die Gäste aber nicht. Hannover ist Vierter, hat nur einen Punkt weniger als die Sachsen. 96-Verteidiger Felipe fehlt wegen eines Sehnenrisses im Adduktorenbereich.

► Am Samstag um 18.30 Uhr empfängt dann Borussia Dortmund den FC Bayern München zum Top-Spiel. Der BVB musste den FCB zuletzt an sich vorbei an die Tabellenspitze ziehen lassen.

Aber: Bayern-Torjäger Lewandowski pausierte wegen muskulärer Probleme in der Champions League und ist bereit für den Liga-Gipfel. Beim BVB fehlt der rotgesperrte Zagadou.

Mit einem Sieg kann München den Konkurrenten im Titelkampf bereits auf sechs Punkte distanzieren. Gewinnt Dortmund, ist die Borussia wieder vorne.

Wie ihr RB Leipzig - Hannover 96 im Live-Stream sehen könnt

Die Samstagsspiele sind abseits des Stadions eine Pay-TV-Veranstaltung - und zwar bei Sky. Die Begegnung zwischen Leipzig und Hannover finden Abonnenten bei Sky Sport 4 ab 15.15 Uhr. Sky Sport 1 bietet die Samstags-Konferenz der Duelle, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Ab 17.30 Uhr berichtet der Sender dann vom Topspiel des Tages zwischen Dortmund und München.

Abonnenten und Käufer eines Spieltag-Tickets von Sky können die Übertragungen auch im Live-Stream sehen - und zwar auf dem Portal Sky Go.

► Bundesliga auf Sky Go im Internet sehen (Abo)

Anzeige: DAZN bietet seinen Abonnenten die Highlights der 1. Bundesliga in der Zusammenfassung an. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Das Bundesliga-Spiel auf Amazon live verfolgen

Wer sich die Bundesliga-Spiele am Samstag lieber anhört, der hat die Wahl: Amazon Music überträgt für Amazon-Prime-Abonnenten alle Bundesliga-Spiele einzeln und in der Konferenz.

► Bundesliga im Audiostream von Amazon hören - hier geht's lang (Abo)

Die Regionalsender der ARD übertragen die Samstagsspiele im Radio. Zwar nicht komplett, jedoch verpasst ihr in der Regel dort kein Highlight.

► Hier könnt ihr die Bundesliga-Übertragungen der "Sportschau" im Radio anhören

Das könnte euch auch interessieren:

➨ 2. Bundesliga im Live-Stream: Wie ihr die Fußball-Spiele 2017/18 online sehen könnt

➨ So seht ihr die "Sportschau" am Samstag im Live-Stream