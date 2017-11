Jana Ina hat beim Besuch des Space Centers sichtlich Spaß

Erst New York, dann Orlando und jetzt Florida: Jana Ina Zarrella (40) urlaubt aktuell mit Ehemann Giovanni in den USA. Wer aber glaubt, dass die beiden nur in der Hängematte faulenzen, der irrt: Wie ein Foto auf Jana Inas Instagram-Account beweist, verschlug es sie nämlich ins "John F. Kennedy Space Center", den Weltraumbahnhof der NASA.

Auf dem Schnappschuss sitzt die 40-Jährige vor einer Menge Monitoren, Schaltern und Knöpfen und strahlt in die Kamera. Für den Ausflug entschied sich die Moderatorin für ein einfaches T-Shirt, Jeansshorts und Sneaker. Unter dem Bild fragte sie ihre Follower: "Wohin geht die Reise?".

Bestellen Sie hier Jana Inas Fitness-Programm "Brazilian Body Workout"