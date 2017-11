Mit sofortiger Wirkung: Netflix feuert Kevin Spacey

Nach den Belästigungsvorwürfen gegen Schauspieler Kevin Spacey (58, "American Beauty") hatte Netflix bereits angekündigt, die Hit-Serie "House of Cards" nach der sechsten Staffel zu beenden. Dann wurden die Dreharbeiten zu den neuen Folgen ausgesetzt. Nun geht der Streaming-Riese noch einen Schritt weiter: Spacey wurde mit sofortiger Wirkung entlassen. Seit 2013 war der heute 58-Jährige in der Hauptrolle des intriganten Francis "Frank" Underwood zu sehen. Doch das war noch nicht alles.

Weitreichende Konsequenzen

Netflix gab zudem bekannt, dass nun ausgewertet werde, wie es mit der Serie weitergehe. Kann sie ohne den Hauptdarsteller fortbestehen? Außerdem wird der Film "Gore", in dem Spacey mitspielte und den er auch produzierte, nicht wie geplant beim Streamingdienst veröffentlicht. Der Streifen habe sich bereits in der Postproduktion befunden.

Acht aktuelle wie ehemalige Mitarbeiter der Serie "House of Cards" hatten Spacey zuvor in einem "CNN"-Bericht vorgeworfen, ein "vergiftetes" Arbeitsklima am Set geschaffen zu haben. Die "House of Cards"-Mitarbeiter, die anonym bleiben wollten, erzählten von nicht einvernehmlichen Berührungen und derben Sprüchen von Spacey. Britische Medien berichten unterdessen, dass die britische Polizei nun gegen den Schauspieler ermittle. Es werde ein Fall aus dem Jahr 2008 geprüft. Spacey soll in London einen Mann sexuell belästigt haben. Damit nicht genug.

Neue Anschuldigungen

Drei weitere Opfer haben sich am Freitag zu Wort gemeldet. In einem Artikel von "BuzzFeed News" berichten drei Männer über unangemessenes Verhalten von Kevin Spacey. Einer der Betroffenen soll zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls minderjährig gewesen sein. Der junge Mann habe das Verhalten des Schauspielers damals zwar als "schmierig und manipulativ" empfunden, fühlte sich jedoch nicht eingeschüchtert durch Spacey.

Auch ein Journalist packte nun aus. Ihm habe der Schauspieler nach einem Interview Anfang der 2000er Jahre unerwünschte sexuelle Avancen gemacht. Spacey habe ihn in einen Club eingeladen und dort unsittlich begrapscht. Zudem berichtete ein Militärberater bei den Dreharbeiten des Films "Outbreak - Lautlose Killer" (1995) davon, dass er von einem von Spaceys Assistenten in den Trailer des Schauspielers eingeladen wurde. Er sei ohne Umschweife um eine sexuelle Handlung gebeten worden.

Die ersten Vorwürfe gegen Spacey erhob der "Star Trek: Discovery"-Darsteller Anthony Rapp (46) vor wenigen Tagen. Ihm habe sich Spacey vor langer Zeit unsittlich angenähert, als Rapp gerade einmal 14 Jahre alt war. Im Zuge seiner öffentlichen Entschuldigung outete sich Spacey als homosexuell. Er soll sich mittlerweile in Therapie begeben haben.