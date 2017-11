Nicole Richie beweist: Smaragdgrün und Silber ist eine echte Power-Kombi

Früher Partyluder, heute Stilikone: Nicole Richie (36) hat bei einer Veranstaltung in Hollywood einmal mehr ihr Gespür für Mode unter Beweis gestellt. Sie erschien in einer smaragdgrünen, glänzenden Robe mit Kimonoärmeln und tiefem V-Ausschnitt ihres eigenen Modelabels House of Harlow. Das Kleid wurde von einer silbernen Brosche im Taillenbereich zusammengehalten und bekam durch den Beinschlitz zusätzlichen Sexappeal.

Die Farbe der Brosche wurde auch in Richies Accessoires widergespiegelt: Sie entschied sich für eine Halskette, mehrere Ringe und schicke Sandalen in Silber. Auch ihre Ohrringe waren perfekt auf die glamouröse Robe abgestimmt. Doch damit nicht genug: Richie komplettierte den Look noch mit einem auffälligen Augen-Make-up in Smaragdgrün. Ihre Haare trug sie offen und sanft gewellt.

Dieses smaragdgrüne Kleid im Vintage-Look ist ein echter Hingucker