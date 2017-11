Kevin Spacey: Jetzt ermittelt auch Scotland Yard gegen ihn

Ähnlich dem Fall des gestürzten Filmproduzenten Harvey Weinstein (65) ziehen auch die Anschuldigungen gegen Schauspieler Kevin Spacey (58) immer weitere Kreise. Nachdem immer mehr Stimmen laut wurden, der unlängst als homosexuell geoutete Star habe mehrere junge Männer und gar Jugendliche im Alter von 14 Jahren sexuell belästigt, hat sich nun offenbar auch die britische Polizei eingeschaltet. So ermittle inzwischen Scotland Yard gegen den US-Mimen, da sich angeblich auch 2008 in London ein Übergriff zugetragen haben soll. So berichtet es die Seite "The Guardian".

Demnach habe Spacey zu dieser Zeit gerade in London am Old Vic Theater gearbeitet. Einen Mitarbeiter von Scotland Yard zitiert die Seite mit den Worten: "Ein Mann soll im Jahr 2008 in Lambeth einen anderen Mann angegriffen haben. Beamte der Abteilung für Kindesmissbrauch und Sexualstraftaten ermitteln", so die Behörde, ohne allerdings einen Namen des vermeintlichen Angreifers zu nennen.

Das wird ihm vorgeworfen

Das Opfer wird im Artikel als heute 32-jähriger Mann bezeichnet, der angegeben haben soll, dass sich Spacey an ihm vergangen hat. Laut der Seite sei er in Spaceys Unterkunft eingeschlafen und als er wieder aufwachte, habe der Star "sexuelle Handlungen vollführt". Der damals 23-Jährige Mann habe Spacey zuvor darum gebeten, ihm bei seiner Karriere zu helfen. Nach dem Vorfall sei zudem die Drohung ausgestoßen worden, damit nicht an die Öffentlichkeit zu gehen.

Die ersten Vorwürfe gegen Spacey erhob der "Star Trek: Discovery"-Darsteller Anthony Rapp (46, "Grind"). Ihm habe sich Spacey vor langer Zeit unsittlich angenähert, als Rapp gerade einmal 14 Jahre alt war.