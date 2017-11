"Fack ju Göhte 3" auf Rekordkurs: Mehr als drei Millionen Zuschauer in einer Woche

Wer hätte gedacht, dass die deutschsprachigen Kinogänger derart erpicht darauf sind, wieder die Schulbank zu drücken? Nun gut, bei der Aussicht auf Elyas M'Barek (35, "Offroad") als Lehrer wohl doch nicht so verwunderlich. Und so strömten in der ersten Woche seit dem Kinostart bereits über drei Millionen Menschen in den Kinosaal, um die letzten Unterrichtsstunden von M'Barek alias Zeki Müller in "Fack ju Göhte 3" mitzuerleben.

Damit toppte der abschließende "Final Fack" die Zuschauerzahlen der beiden Vorgänger zu diesem Zeitpunkt spielend und fuhr mal eben das zweitbeste Startwochenergebnis der deutschen Kinogeschichte ein. Einzig Michael "Bully" Herbigs (49) Weltraum-Klamauk "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" konnte mit knapp 3,5 Millionen Zuschauern die Pole-Position behaupten.

Sicher ist, dass in den kommenden Wochen noch einige Millionen Neugierige die Chaosklasse auf ihrem Weg zum Abitur begleiten werden. Bei den ersten beiden Teilen waren es zusammengenommen am Ende immerhin stolze 15 Millionen. Im Finale spricht der Film um Herrn Müller und seine schrille Klasse der Goethe-Gesamtschule neben dem witzigen Schulalltag aber auch ernstere Themen an, wie etwa Mobbing oder Zuwanderung. Die Kinogänger scheint dieser ungewohnt tiefgründige Unterton jedenfalls nicht zu stören. Final-Prüfung bestanden!