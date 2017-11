Eine Woche vor dem Release: Mega-Ansturm auf Taylor Swifts Album

Fans von Taylor Swift (27, "...Ready For It?") fiebern dem 10. November entgegen: Dann nämlich erscheint endlich ihr neues Album "Reputation". Und schon jetzt stehen alle Zeichen auf Erfolg. Wie unter anderem "Billboard.com" berichtet, verkündete Swifts Plattenlabel "Big Machine Record" am Freitag, dass sich die Vorbestellungen bereits auf 400.000 Exemplare belaufen. Diese umfassen sämtliche Käufe bei iTunes, Target, Walmart, Amazon und Swifts Website.

Im Vergleich zu ihrem Hit-Album "1989", das 2014 erschien, handelt es sich somit um eine Verdopplung der Pre-Orders. Für den US-Kaufhausriesen Target ist es sogar der größte Musik-Vorverkauf in der Firmengeschichte. Bislang hat die 27-Jährige vier Songs aus "Reputation" veröffentlicht, darunter die Hit-Single "Look What You Made Me Do". Diese wurde am ersten Tag schon acht Millionen Mal bei Spotify gestreamt, das Lyric-Video bei Youtube wurde über 19 Millionen Mal geklickt. Beide Zahlen stellten Rekorde dar.

