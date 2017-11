Antonio Banderas trauert um seine Mutter Ana Bandera Gallego

Der Schauspieler Antonio Banderas (57, "Automata") hat in einem emotionalen Instagram-Post bekanntgegeben, dass seine Mutter Ana Bandera Gallego am heutigen 4. November im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Der Mime schrieb zu einem Bild der 1933 geborenen ehemaligen Lehrerin: "Heute Morgen um sechs Uhr, am 4.11.2017, hat uns unsere Mutter Ana Bandera Gallego für immer verlassen. Sie nimmt nicht nur die Liebe ihrer Familie, sondern auch die ihrer Freunde mit, die sie sehr gerne hatten und sich immer an sie erinnern werden. Auf dass Gott sie an einen Ort bringe, den sie verdient."

A las seis de esta madrugada, dia 4-11-2017, nuestra madre Ana Bandera Gallego nos ha dejado para siempre. Se lleva no solo el cariño de su familia, también el de sus amigos que la quisieron bien y la recordarán siempre. Que Dios la tenga en el lugar que merece. A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on Nov 4, 2017 at 12:59am PDT

Laut mehreren Medienberichten sei Banderas' Mutter in einem Krankenhaus in ihrer Heimat Málaga in Südspanien im Beisein ihrer beiden Söhne Antonio und Javier verstorben. Auch Málagas Bürgermeister Fransicso de la Torre bekundete via Twitter bereits seine Trauer: "Wir werden eure Mutter immer in Erinnerung behalten. Sie war ein bezaubernder Mensch."