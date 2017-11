"Adam sucht Eva": Jetzt stehen alle Kandidaten fest

Ab dem 11. November (22:15 Uhr) schickt RTL für die Show "Adam sucht Eva" wieder Single-Promis und -Normalos in die Südsee. Am weißen Sandstrand unter Palmen findet der eine oder andere Teilnehmer dann vielleicht im Adamskostüm die Liebe seines Lebens. Nachdem der Kölner Privatsender zunächst schon Patricia Blanco (46), Ex-"DSDS"-Sängerin Melody Haase (23) und Ex-"Köln 50667"-Darsteller Timur Ülker (28) als Kandidaten bekanntgegeben hat, stehen nun alle Teilnehmer fest.

Der berühmteste Promi dürfte Martin Kesici (44, "My Heart Beats Pain") sein. Der Musiker aus Berlin gewann 2003 das Casting-Format "Star Search". Im Januar 2012 ging er für RTL schließlich in den Dschungel, verließ das Camp aber als Erster freiwillig. Beim Promiboxen versuchte sich Kesici wenige Monate später ebenfalls, kassierte aber eine Niederlage nach Punkten gegen den ehemaligen US5-Sänger Jay Khan (35). Trash-Formate sind Kesici also keineswegs fremd. Nun hofft der 44-Jährige, der seit vier Jahren Single ist, bei "Adam sucht Eva" die große Liebe zu finden.

Bastian Yotta (40) zieht in der Südsee ebenfalls blank. Der Unternehmer ist der Ex-Partner von Maria Hering (30). Das Paar trennte sich im Sommer 2016. Ob Yotta nun in der Südsee eine neue Maria findet? Außerdem dabei: Djamila Rowe (49), Kosmetikerin aus Berlin; Marius Hoppe (24), deutscher Kitesurfer, der mittlerweile auf Teneriffa wohnt; Leo Rojas (33), Ex-"Supertalent"-Teilnehmer und Natalja Osada (27), Reality-Star aus Köln. Unter die mehr oder weniger prominenten Kandidaten mischen sich zudem noch zwölf "normale" Singles.