Darum geht's in "Die Tribute von Panem - Catching Fire"

20:15 Uhr, Das Erste, Schwarzbrot in Thailand, Komödie

Ottmar (Veit Stübner) und Tanja (Marie Gruber) machen ihren Traum von der Rente unter Palmen wahr und übergeben ihre Bäckerei in Hamburg an ihre Tochter Janina (Vera Kasimir). 40 Jahre war die Bäckerei ihr Leben, nun wagen sie den Neustart in einer schicken Seniorenresidenz in Thailand. Hier können sie mit ihrer deutschen Rente leben wie die Könige, und auch im Pflegefall ist man bestens versorgt. Der Neuanfang in der Fremde wird zu einer Herausforderung. Nicht nur die fremde Kultur, auch neue Bekanntschaften wie der demente Richter Lobinger (Peter Franke) und die überdrehte Hippie-Oma Becky (Leslie Malton) sind immer für eine Überraschung gut.

20:15 Uhr, RTL, Die Ehrlich Brothers präsentieren: Showdown der weltbesten Magier, Zaubershow

Die international bekannten und mehrfach ausgezeichneten Zauberbrüder "Die Ehrlich Brothers" bitten mit zwei großen Primetime-Shows zu einem magischen Duell der Extraklasse. Jeweils 6 erstklassige nationale und internationale Magier treten in drei unterschiedlichen Sparten gegeneinander an. Für die Auswahl der Künstler sind Chris und Andreas weltweit unterwegs gewesen und schicken ihre persönlichen Top-Magier als Paten in jeder Show ins Rennen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Tribute von Panem - Catching Fire, Sci-Fi-Drama

Nachdem Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) die Hungerspiele in Panem überlebt haben und zu Helden der unterdrückten Bevölkerung geworden sind, ändert Präsident Snow plötzlich die Regeln. Bei den nächsten Spielen sollen alle bisher siegreichen Tribute gegeneinander antreten. Auch für Katniss und Peeta gibt es kein Entrinnen - sie müssen sich erneut dem brutalen Kampf jeder gegen jeden stellen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das gibt's doch gar nicht, Comedyshow

Es gibt (fast) nichts, was es nicht gibt: Egal, ob Kopfhalter, Gesichtsstraffer, eine Gegensprechanlage für Haustiere oder ein Ozeanreiniger - doch erkennt man den Nutzen auf den ersten Blick? Jochen Schropp präsentiert verblüffende oder kuriose Gegenstände. Zwei Promi-Teams, angeführt von Kaya Yanar und Caroline Frier, rätseln in drei Spielrunden: Was ist das? Was kann das Ding? Gibt es das wirklich?

20:15 Uhr, Super RTL, Die Legende der Wächter, Digitaltrick-Fantasy

Die kleine Eule Soren ist ein Tagträumer. Eines Tages versuchen er und sein Bruder Kludd auf eigene Faust, das Fliegen zu lernen. Dabei werden sie von unbekannten Eulen entführt und mit anderen jungen Eulen in eine düstere Schlucht gebracht. Schon bald erfährt Soren, was es damit auf sich hat: Die Reinen, eine Armee finsterer Eulen, haben den Plan, alle freien Königreiche zu unterwerfen. Soren gelingt die Flucht und er hat nur noch ein Ziel: Er muss die Wächter von Ga'Hoole, einen Bund edler Krieger, alarmieren, damit sie den Plan der Reinen vereiteln und die gefangenen Eulen befreien.