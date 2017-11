Netflix im November: Diese Filme und Serien sind neu dabei

Alle Highlights der Woche bei Netflix

isnotTV, Partner von HuffPost, stellt hier jede Woche die besten Neustarts auf Netflix vor.

Und die Bewertung kommt von Film-Fans weltweit. Weiter unten kannst du mit einem Klick selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr zu deinen Streaming-Lieblingen erfahren.

Endlich ist der November da und damit auch neue Filme und Serien bei Netflix! Das Glanzstück der Woche ist die neue Staffel von "American Horror Story: Roanoke”, doch auch die Serie "Alias Grace”, die auf einer wahren Begebenheit beruht, kann da mithalten.

Der Actionheld Tom Cruise begeistert mal wieder mit seinen Stunts in "Mission: Impossible - Phantom Protokoll” und auch Will Smith weiß, wie man in "I Am Legend” gegen das Böse kämpft. "Toy Story 3” erfreut außerdem nicht nur Kinder, sondern auch diejenigen, die mit dem ersten Kult-Disneyfilm aufgewachsen sind.

Bei einem Einsatz der Impossible Mission Force (IMF) in Moskau kommt es zu einem Attentat auf den Kreml, welches ausgerechnet Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) in die Schuhe geschoben wird.

Die Regierung verleugnet die Einheit und ruft das Phantom-Protokoll aus, so dass Ethan mit seinen Leuten in den Untergrund gehen muss.

Ein Soziopath namens Cobolt (Michael Nyqvist) hat geheime Abschusscodes fĂĽr russische Nuklearraketen erbeutet, die ihm Hunt abnehmen will, um einen Atomkrieg zu verhindern. Seine Spur fĂĽhrt dabei nach Dubai.

Robert Neville (Will Smith) ist der letzte Mensch auf der Erde, nachdem ein von Menschenhand entwickeltes Virus die Menschheit ausgerottet oder zu lichtscheuen Kreaturen verwandelt hat.

Fieberhaft sucht er im verlassenen New York nach einem Gegenmittel, er selbst ist aber immun. So streift er tagsĂĽber durch die Gegend und sendet FunksprĂĽche in der Hoffnung, andere Ăśberlebende zu erreichen.

Nachts verbarrikadiert er sich vor den Monstern und arbeitet an seinen Laborratten am Impfstoff. Als Robert jedoch das Alpha-Weibchen (Joanna Numata) der “Zombie-Vampire” einfängt, entwickelt es unter der Führung des Alpha-Männchens (Dash Mihok) eine Intelligenz, die sie härter angreifen lässt als je zuvor.

Cowboy Woody und Buzz Lightyear landen als Spende in einem Kindergarten, da ihr Besitzer Andy ins College geht. Zusammen mit ihren Freunden lernen sie im Kindergarten neue Spielzeuge kennen.

Zuerst scheinen die Spielzeuge Ken, Gummikrake Stretch oder Plüschbär Lotso sehr nett zu sein, doch schon bald findet Woody heraus, dass Bär Lotso ein Schreckensregiment führt. Es gibt kein Entkommen, aber Woody und seine Freunde entwickeln einen komplexen Fluchtplan.

Die Anthologieserie vom Sender FX erzählt jede Staffel eine eigene Geschichte. In Roanoke zieht ein junges Paar nach einem verstörenden Vorfall in ein äußerlich scheinendes perfektes Heim, gebaut im 18. Jahrhundert.

Doch das Paar muss später spüren, dass das Haus eine dunkle Seite hat, die mit grausamen Ereignissen aus der Vergangenheit zusammenhängt

Nach einer wahren Geschichte, wird das irische Hausmädchen Grace Marks (Sarah Gadon) 1843 wegen Mordes an ihrem Dienstgeber Thomas Kinnear (Paul Gross) verhaftet.

Sie bestreitet, sich an die Tat zu erinnern, doch alle Beweise sprechen gegen sie. Ein Jahrzehnt später versucht Dr. Simon Jordan (Edward Holcroft) ihr Gedächtnis zu reaktivieren.

