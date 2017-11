Arya Stark freut sich auf das Ende von "Game of Thrones"

Für Fans von "Game of Thrones" ist es die Horror-Vorstellung: Was sollen sie nur tun, wenn in naher Zukunft die letzten sechs Folgen der HBO-Hitserie ausgestrahlt wurden? Doch wo die treuen Anhänger von Jon Schnee und Co. das Serien-Vakuum fürchten, freut sich eine Person ganz besonders über das nahende Ende: Maisie Williams (20) alias Arya Stark. Und dafür hat sie laut der Seite "Cinema Blend" doch tatsächlich eine ausgesprochen plausible Begründung geliefert.

"Ich freue mich darauf, wenn 'Game of Thrones" endet und es mir die Zeit gibt, das zu tun, worauf auch immer ich Lust habe." Bei all der Zeit, die seit dem Beginn der Serie wie im Flug vergangen ist, muss man sich als Außenstehender wahrlich erst wieder bewusst machen, dass die Show einen großen Teil des Lebens der heute 20-Jährigen ausgemacht hat. Zu der Zeit, als die Pilotfolge gedreht wurde, war Williams gerade einmal zwölf Jahre alt...

Wo soll es hingehen?

Wenn "Game of Thrones" endet, wird die Serie also fast die Hälfte ihres Lebens bestimmt haben. So schön diese Zeit auch gewesen sein muss, der Wunsch nach einem beruflichen Tapetenwechsel ist nachvollziehbar. Zur Zeit nach der Serie sagte sie: "Es wird unglaublich aufregend und es wird schön sein, Rollen anzunehmen, die ich machen will. Ich kann der Welt zeigen, welche Art von Schauspielerin ich sein will und werde meine Karriere formen können."

Dass ihr Weg früher oder später zu einer Hauptrolle in Hollywood führen wird, kann wohl nicht angezweifelt werden. Auch während der Zeit "Game of Thrones" hat sie sich bereits einige vielversprechende Parts schnappen können, etwa in einem anstehenden Teil der "X-Men"-Reihe. Wie passend, schließlich landete auch ihre beste "Game of Thrones"-Freundin Sophie Turner (21) bereits in der Welt der Comic-Mutanten.