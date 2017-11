Außergewöhnliche Farbe: Daisy Ridley in einem grünlichen Kleid

Mit einem strahlenden Lächeln und einem bezaubernden Kleid hatte Daisy Ridley (25, "The Eagle Huntress") bei der Premiere von "Mord im Orient Express" in London die Aufmerksamkeit aller Fotografen. Die überlange Robe bestand aus einem hellgrauen Unterkleid mit Herzausschnitt. Ein transparenter Überwurf in Grün bedeckte durch einen hohen Kragen das Dekolletee. Ihre schlanke Taille betonte die Schauspielerin mit einem mehrfach geschnürten hellgrauen Band, das eine kleine, rote Brosche zierte.

Passend zum Kleid entschied sich Ridley für Accessoires mit grünen Akzenten: Armband, Ring und Hängeohrringe schmückten farbige Steinchen. Ihre Haare hatte die brünette Schönheit elegant in einem hohen Dutt festgesteckt. Ein schimmerndes, dunkles Augen-Make-up und rosige Wangen vervollständigten das stilvolle Styling.

Mut zur Farbe: Hier finden auch Sie ein elegantes, grünes Abendkleid