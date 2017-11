Serien-Launch von "Howards End": Hayley Atwell in schwarzem Kleid

Beim Serien-Launch von "Howards End" in London zeigte sich Hayley Atwell (35, "Marvel's Agent Carter") mit einem tiefen Ausschnitt. Das schwarze Kleid mit teiltransparenten Ärmeln in Rosa überzeugte durch unzählige Details. Steinchen, Pailletten und Perlen in verschiedenen Mustern zierten die bodenlange Robe. Ein hoher Beinschlitz und ein besticktes Band in der Taille brachten die tolle Figur der 35-Jährigen zur Geltung.

Dazu kombinierte Atwell goldglänzende Peep Toes mit Ankle-Strap und Plateau. In der Hand hielt sie eine gestreifte Hardcase-Clutch. Passend zu dem kunstvoll gestalteten Kleid trug die Schauspielerin lange Glitzer-Ohrringe mit einer großen Perle. Die brünette Schönheit entschied sich für eine aufwendige Hochsteckfrisur - offene, gelockte Strähnen rahmten ihr Gesicht. Smokey Eyes und ein Lippenstift in Koralle vervollständigten den eleganten Look.

