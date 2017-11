Lady Gaga soll sich mit Christian Carino verlobt haben

Es wäre DIE Liebessensation: Lady Gaga (31, "The Cure") und ihr Freund, der Agent Christian Carino (48), sollen sich verlobt haben. Das berichtet die Zeitschrift "Us Weekly" unter Berufung auf einen Insider. Bereits im Sommer soll der 48-Jährige den Vater der Sängerin um Erlaubnis gefragt und ihr daraufhin einen Heiratsantrag gemacht haben.

Steht also bald eine große Hochzeitsfeier an? Dem Insider zufolge hat das Paar noch keine konkreten Pläne. Das liegt vor allem an Lady Gagas Gesundheitszustand: Die Sängerin leidet nämlich unter Fibromyalgie, einer Art Weichteilrheuma. Wegen der chronischen Muskelschmerzen musste die 31-Jährige sogar ihre Europatournee verschieben, aktuell konzentriert sie sich voll und ganz auf ihre Genesung.

Vor Carino, mit dem Lady Gaga erstmals im Februar dieses Jahres in Verbindung gebracht wurde, war die Sängerin seit 2011 mit Schauspieler Taylor Kinney (36) zusammen und ab Februar 2015 sogar verlobt. Statt der Hochzeitsfeier folgte jedoch im Juli 2016 die Trennung des Paares.