Mimi Fiedler ist mit "Frauentausch"-Produzent Otto Steiner zusammen

Das ging aber schnell! Ende September verkündete Schauspieler Bernhard Bettermann (52, "In aller Freundschaft") die Trennung von seiner Verlobten Mimi Fiedler. Nun hat die "Tatort"-Darstellerin ihr Herz an einen neuen Mann verschenkt. Und der ist kein Unbekannter: Es handelt sich um den TV-Produzenten Otto Steiner, der u.a. für die Erfolgsformate "Shopping Queen" und "Frauentausch" verantwortlich ist. "Es war von beiden Seiten nicht geplant, aber es hat uns voll erwischt", verkündete die 42-Jährige im Interview mit der Zeitschrift "Bunte".

Die beiden seien erst "seit Kurzem zusammen und mega happy". Und auch Steiner bestätigte: "Ja, wir sind ein Paar und freuen uns sehr über unsere wunderbare Beziehung." Was Bettermann wohl über das neue Liebesglück seiner Ex denkt? Schließlich waren die beiden TV-Stars drei Jahre lang liiert, sogar ein Liebescomeback wollte der Star aus "In aller Freundschaft" nicht ausschließen. Doch dafür ist es jetzt zu spät.

