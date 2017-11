Kaiserslautern - Bochum im Live-Stream: 2. Bundesliga online sehen, so geht's

Am Freitag trifft der 1. FC Kaiserslautern auf VfL Bochum - auch im Live-Stream

Der 13. Spieltag beginnt um 18.30 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr die Zweite Bundesliga im Live-Stream sehen könnt

Kaiserslautern - Bochum im Live-Stream: Nur ein Spiel hat der FCK in dieser Zweitliga-Saison bisher gewonnen. Das reichte bisher nur für den letzten Platz.

Nun empfängt Kaiserlautern Bochum. Die Gäste blieben in den vergangenen zwei Spieltagen ohne Erfolg. Und die Bundesliga-Statistik spricht nicht unbedingt dafür, dass es für den VfL am Freitag dafür drei Punkte zum Trost geben wird: Nur eines von zehn Zweitligaspielen gegen den FCK entschied Bochum bisher für sich.

So könnt ihr 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum im Live-Stream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky Sport 2 überträgt das Duell zwischen dem 1. FCK und dem VfL am Freitag ab 18.15 Uhr. Zeitgleich zeigt Sky Sport 3 das Spiel Sandhausen gegen Duisburg.

Beide Spiele können Sky-Abonnenten im Internet verfolgen. Das Portal Sky Go bietet die Spiele einzeln und in der Konferenz im Live-Stream an.

► Zweite Bundesliga im Live-Stream von Sky Go sehen (nur mit Abo)

Die Zweite Bundesliga anhören

Beide Zweitliga-Spiele sind nicht im kostenlosen Radio verfügbar. Der Streamingdienst Amazon Music überträgt die Spiele für Prime-Abonnenten:

► Die Zweitliga-Spiele anhören (nur mit Abo)

