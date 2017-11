Guttenbergs Urgroßvater soll sich an jüdischem Vermögen bereichert haben. (Photo by Johannes Simon/Getty Images) | Johannes Simon via Getty Images

Die Familie Guttenberg soll während der NS-Zeit an den Enteignungen deutscher Juden mitverdient haben

Das berichtete das Magazin "Bunte" nach Sichtung mehrerer Archivdokumente

Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat viel Geld. Das ist kein Wunder, möchte man meinen, schließlich stammt er aus einem Adelshaus mit einem Millionenvermögen.

Ein Teil des Vermögens könnte allerdings durch großes Unrecht während der NS-Zeit entstanden sein - das legt ein Bericht der Printausgabe des Magazins "Bunte“ nahe: Denn die Familie Guttenberg soll an den Enteignungen deutscher Juden kräftig mitverdient haben. Die überlebenden Erben seien dagegen teils leer ausgegangen.

Die Banken seien bei 600 "Arisierungen“ beteiligt gewesen

Urgroßvater Enoch Buhl Freiherr zu Guttenberg war Miteigentümer von Banken, die offenbar Juden, die im KZ ermordet wurden, enteignen ließen – das würden laut "Bunte" mehrere Archivdokumente zeigen.

Enoch Guttenberg ließ sich damals von der reichen Familie Buhl adoptieren, die Mitbegründer der Pfälzischen Hypothekenbank in Ludwigshafen war und Aktien an der Disconto-Gesellschaft hielt.

Dadurch saß Enoch während der Reichsprogromnacht am 9. November 1938 im Aufsichtsrat der Hypothekenbank und in einem regionalen Gremium der Disconto-Gesellschaft, die später in der Deutschen Bank aufging.

Nur drei Tage nach der Reichsprogromnacht beschloss Herrmann Göring die "Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“. Die Banken halfen dabei tatkräftig mit, denn sie verdienten bei der Enteignung sogenannte Vermittlungsprovisionen. So seien laut "Bunte“ die Banken, in deren Kontrollorganen Enoch saß, bei 660 sogenannten "Arisierungen“ beteiligt gewesen.

Die Hypothekenbank nahm der Familie Klugmann ihr Mietshaus weg

Diese "Arisierungen“ trafen auch die Familie Klugmann, die ein Mietshaus in Ludwigshafen besaß. Die Pfälzische Hypothekenbank beantragte 1940 eine Zwangsversteigerung des Hauses und sicherte es sich dabei selbst, schreibt das Magazin. Die Besitzer und deren jüngstes Kind waren zu diesem Zeitpunkt schon von den Nationalsozialisten ermordet worden.

Die beiden älteren Kinder der Familie Klugmann hatten es jedoch geschafft, ins Ausland zu fliehen. Den Kaufpreis zahlte die Bank allerdings nicht den Erben, sondern verrechnete ihn laut der "Bunten" mit angeblichen Kosten und Gebühren.

Als Miteigentümer der Hypothekenbank sei Enoch damit nach dem Bericht nicht nur an Enteignungen wie dieser beteiligt gewesen – er habe auch davon profitiert. So konnten sich die Guttenbergs nach dem Ende des zweiten Weltkrieges die Vermögensanteile an den beiden Banken, die sich an den Enteignungen bereichert haben sollen, weiter sichern. Noch 2016 besaß die Familie laut "Bunte" Anteile an der Deutschen Bank.

Anders erging es den Erben Sarah und Karl Klugmann: Sie klagten vor der Wiedergutmachungskammer gegen die Hypothekenbank. Obwohl sie in einem Zwischenurteil Recht bekamen, wurde die Zwangsversteigerung schließlich für rechtens erklärt.

"Ich werde prüfen, ob das Unrecht gesühnt werden kann“

Sara sei an dem Urteil zerbrochen und habe sich zurückgezogen, erzählt Karls Enkelin Galia der "Bunten“. Sie sagte über Karl: "Er kämpfte fast zwei Jahrzehnte um eine Entschädigung und um die Ehre seiner Eltern und seines Bruders. In seinem Andenken werde ich prüfen, ob unserer Familie Ansprüche zustehen und ob das Unrecht gesühnt werden kann.“

Viele Unternehmen und Banken profitierten von den Enteignungen – einige davon, wie die Familie Quandt, arbeiteten ihre Verstrickungen mit dem NS-Regime und ihren Anteil an dem Leid der Opfer selbst auf. Eine Anfrage der Bunten an die Guttenbergs sei jedoch unbeantwortet geblieben.

Auch die HuffPost hat Karl-Theodor zu Guttenberg eine Anfrage geschickt und bis jetzt keine Antwort erhalten.