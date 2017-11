Frankfurt - Bremen im Live-Stream: 1. Bundesliga online sehen, so geht's

Anpfiff zum Match zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen ist um 20.30 Uhr - auch im Live-Stream

Es ist das erste Spiel der Bremer unter Kohfeldt

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen im Live-Stream: Werder Bremen will mit seinem Interimstrainer Florian Kohfeldt endlich seine Krise in der FuĂźball-Bundesliga beenden. Im ersten Spiel nach der Trennung von Alexander Nouri muss der Tabellenvorletzte am Freitagabend um 20.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt antreten.

Die Bremer sind in dieser Saison noch ohne Bundesliga-Sieg. Der Verein will erst nach dem Frankfurt-Spiel in einer zweiwöchigen Länderspiel-Pause entscheiden, ob er einen neuen Chefcoach verpflichtet oder den 35 Jahre alten Kohfeldt von einer Interims- zur Dauerlösung befördert.

Bei Eintracht Frankfurt hat man nach dem Trainerwechsel großen Respekt vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen. "Es ist immer schwer, solche Mannschaften einzuschätzen. Man weiß nie: Was wird der neue Trainer ändern? Wie wird er spielen lassen? Welches System schwebt ihm vor?", sagte Trainer Niko Kovac.

