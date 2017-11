Ehrlich Brothers im Live-Stream: "Showdown der weltbesten Magier" online sehen, so geht's

Ehrlich Brothers bitten zum "Showdown der weltbesten Magier" - auch im Live-Stream

Das Video oben zeigt, wie ihr das RTL-Programm online sehen könnt

Ehrlich Brothers im Live-Stream: Die Ehrlich Brothers Andreas und Chris sind bekannte Top-Magier, wie RTL betont. Nun waren sie in der Welt unterwegs und haben die besten Zauberer gesucht. Im "Showdown der weltbesten Magier". treten in jeder Show sechs erstklassige nationale und internationale Magier in drei unterschiedlichen Kategorien gegeneinander an.

Andreas und Chris fungieren als Paten für ihre Talente. Den Sieger der Duelle und der Show bestimmt jedoch das Publikum.

Josephine Lee aus Großbritannien

Wolfgang Moser aus Österreich

Amila aus Deutschland

Aaron Crow aus Belgien

Stevie Starr aus Großbritannien

Martin Sierp aus Deutschland

Special Guest der ersten Show ist Choreograf und "Let's Dance"-Juror Jorge González, der gemeinsam mit den Ehrlich Brothers RTL zufolge "eine spektakuläre Illusion" zeigt.

Wie ihr die Ehrlich Brothers im Live-Stream sehen könnt

Um 20.15 Uhr zeigt RTL den "Showdown der weltbesten Magier" - auch im Live-Stream. Diesen finden Internetnutzer auf dem Sender eigenen Portal "TVnow", jedoch ist zum Abruf ein Abonnement nötig.

► RTL im Live-Stream sehen - hier geht's (mit Abo).