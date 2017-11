Das sind die besten Kino-Filme im November

Der November geizt ganz und gar nicht mit Hollywood-Stars, das wird bei einem Blick auf die anstehenden Filme mehr als deutlich. Alleine in der Neuverfilmung zu Agatha Christies "Mord im Orient Express" sind genug Berühmtheiten für ein ganzes Kinojahr versammelt. Und dann wäre da ja auch noch die "Justice League", bei der sich die Recken des DC-Universums die Klinke in die Superhelden-Hand drücken. Auch "Battle of the Sexes" und der schräge Streifen "Suburbicon" müssen sich in dieser Hinsicht nicht verstecken. Das Highlight des Novembers könnte aber Hugh Grant als Ein-Mann-Ensemble und Verwandlungskünstler in "Paddington 2" sein.

"Mord im Orient Express", 9. November

Was als luxuriöse Zugfahrt durch Europa beginnt, entwickelt sich schnell zu einem der mysteriösesten Mordfälle, die Meisterpolizist Hercule Poirot (Kenneth Branagh) je erlebt hat. Basierend auf dem Buch der Bestsellerautorin Agatha Christie, erzählt "Mord im Orient Express" die Geschichte von dreizehn Fremden in einem Zug, von denen nach einem blutigen Mord jeder ein Verdächtigter ist. Mit seinem genialen Verstand muss Poirot gegen die Zeit ankämpfen, um das Rätsel zu lösen - und bevor der Mörder noch einmal zuschlagen kann...

Einschätzung:

Verfilmungen von Agatha Christies Kult-Krimi "Mord im Orient Express" gibt es inzwischen wohl mehr, als Verdächtige in besagtem Zug. Wer die raffinierte Auflösung noch nicht kennt, für den dürfte die neuste Version ein überraschendes Kino-Erlebnis werden. Für alle anderen dürfte sich die Frage stellen, ob eine weitere Version wirklich notwendig gewesen ist - wie kaum ein anderes Genre lebt der Krimi nun einmal vom Twist am Ende. Alleine Stars wie Daisy Ridley, Johnny Depp, Judi Dench, Willem Dafoe und Penélope Cruz könnten aber auch für Christie-Kenner genug Anreiz geben, noch einmal den Ermittlungen von Hercule Poirot zu folgen.

"Suburbicon", 9. November

Willkommen im sonnigen Suburbicon, einer Vorstadtgemeinde mit immerwährend glücklichen und jungen Familien mitten im Herzen von Amerika. Mit seinen erschwinglichen Häusern und gepflegten Rasenflächen ist Suburbicon in den 1950er Jahren die idyllische Postkarten-Antwort auf den amerikanischen Traum. Doch das Leben der Familie Lodge wird eines Tages auf den Kopf gestellt, als ein Einbruch in ihrem Haus eskaliert und zum Tod der Mutter führt. Die Lodges geraten in einen Strudel ungewöhnlicher und höchst verdächtiger Ereignisse, der sie immer tiefer in ein Netz von Verrat und Erpressung hineinzieht. Während das Chaos, das im Zuhause der Lodges immer weiter um sich greift, nach außen hin unbemerkt bleibt, gerät die Gemeinde zunehmend zu einem wütenden Mob: Der Grund dafür ist die erste farbige Familie, die soeben in die Nachbarschaft zieht...

Einschätzung:

Matt Damon (47) in einer Regie-Arbeit von George Clooney (56) nach dem Drehbuch der Coen-Brüder. Wer nach dem Rezept für einen schrägen Film sucht, dürfte im Fall von "Suburbicon" alle dafür notwendigen Zutaten finden. Das ist seit jeher vor allem eins: polarisierend. Wer Filme wie "Fargo" oder "Burn After Reading" mochte, der könnte auch mit "Suburbicon" warm werden. Es ist aber auch gut möglich, dass einem der Film schlichtweg zu abgedreht ist.

"Justice League", 16. November

Bruce Waynes (Ben Affleck) Glaube an das Gute ist seit Supermans selbstlosem Opfer wieder hergestellt. Um die Menschehit vor einem noch größeren Übel zu bewahren, wendet sich Batman daher erneut an die Amazone Diana Prince alias Wonder Woman (Gal Gadot). Doch damit nicht genug: Gemeinsam machen sie noch mehr "Metamenschen" aus, die mit ihren sagenhaften Kräften dabei helfen sollen, für die gerechte Sache einzustehen und zu kämpfen. Und so tummeln sich schnell The Flash, Cyborg und gar Aquaman an ihrer Seite. Doch kommt das heldenhafte Bündnis zu spät?

Einschätzung:

"Unter keinem guten Stern stehen" - der Comic-Film "Justice League" könnte als Definition dieser Redewendung fungieren. Nachdem "Batman v Superman" herbe und leider auch berechtigte Kritik einstecken musste, verlor DC den Fernkampf gegen die Konkurrenz von Marvel klar. Lediglich der Stand-Alone-Streifen zu "Wonder Woman" konnte zuletzt überzeugen. Regisseur Zack Snyder (51) ist nach einem tragischen Trauerfall (seine Tochter hat sich das Leben genommen) aus dem Projekt zurückgetreten, Nachfolger Joss Whedon (53) orderte als erstes massive Nachdrehs an - selten ein gutes Zeichen. Doch vielleicht hat es der Comic-Spezialist geschafft, die Franchise zurück auf Spur zu bringen. Immerhin zeichnete er sich bereits für "The Avengers" verantwortlich - ein riesen Erfolg seinerzeit für Marvel...

"Battle of the Sexes", 23. November

Im Zuge der sexuellen Revolution und dem Aufschwung der Frauenbewegung wird 1973 in den USA der Schaukampf zwischen der weltweiten Nr. 1 des Frauentennis, Billie Jean King (Emma Stone), und dem Ex-Tennis-Champion und notorischen Zocker Bobby Riggs (Steve Carell) als "Battle of the Sexes" angekündigt und mit 90 Millionen Zuschauern weltweit zu einem der meist gesehenen Sportevents der Fernsehgeschichte. Während sich die beiden Rivalen inmitten der medialen Hysterie auf das Match vorbereiten, müssen sie privat weit komplexere Kämpfe mit sich selbst ausfechten. King, eine äußerst zurückhaltende Person, ist nicht nur eine Verfechterin der Gleichberechtigung, sondern kämpft auch mit ihrer eigenen Sexualität. Und Riggs, einer der ersten Selfmade-Promis des Medienzeitalters, kämpft mit dem Dämon der Spielsucht.

Einschätzung:

Nach dem gelungenen "Borg/McEnroe" nun mit "Battle of the Sexes" also binnen kürzester Zeit der zweite Tennis-Film, der auf wahren Ereignissen beruht. Das könnte für Tennis-Muffel ein wenig zu viel sein, nicht zuletzt der Cast um Oscar-Gewinnerin Emma Stone ("La La Land") und Steve Carell könnte aber dennoch noch einmal ins Kino locken. Zumal der Film, wie schon "Borg/McEnroe" zuvor, weitere Facetten der vielschichtigen Charaktere beleuchtet. Und das Ganze in einem liebevoll umgesetzten Setting der 70er Jahre.

"Paddington 2", 23. November

Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy ansteht, sucht Paddington nach einem geeigneten Geschenk. Fündig wird er im Antiquitäten-Laden des liebenswerten Mr. Gruber, das allerlei Schätze birgt: Ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch hat es Paddington angetan. Allerdings muss der kleine, tollpatschige Bär dafür ein paar Nebenjobs antreten - das Chaos ist vorprogrammiert. Und dann wird das Buch auch noch gestohlen! Paddington und die Browns folgen den Spuren des Diebs, der ein Meister der Verkleidung zu sein scheint...

Einschätzung:

Es muss einfach gesagt werden: Egal, wie grummelig man vielleicht durchs Leben schreiten mag - der knuffige Bär "Paddington" sollte fast jedem Menschen zumindest kurzfristig ein Lächeln auf die Lippen zaubern können. Hier in Deutschland nicht zuletzt dank der Synchronarbeit von Elyas M'Barek (35), der erneut die Vertonung des Pelzträgers übernommen hat. Highlight des Films dürfte aber ein gewisser Hugh Grant (57) sein, der sich gleich in mehreren Kostümen voll austoben darf. Wer im November auf mörderische Zugreisende oder kämpfende Superhelden verzichten kann und stattdessen drollige Familienunterhaltung sucht, sollte bei "Paddington 2" mehr als fündig werden.