"Berlin - Tag & Nacht": Lisa experimentiert mit David

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob wird nach seiner Verhaftung der Zellengenosse von Hans Langer, um inkognito an Informationen über Opitz zu kommen. Tobias, der in Jakobs Plan eingeweiht ist, warnt den verdeckten Ermittler vor dem gefährlichen Verbrecher. Währenddessen macht Saskia sich große Sorgen um Jakob und bittet Tobias, ihm zu helfen. Tobias beruhigt Saskia, dass Jakob bald wieder frei kommt. Doch dann gerät dieser in eine bedrohliche Situation. Hat er Langer unterschätzt?

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Läuft bei ihm: Ben sichert sich den Job als Autohändler bei Aydin. Damit kann er endlich die Provision für eine eigene Wohnung mit Elli finanzieren. Als "rechte Hand" von Aydin verdient er nun mehr als genug, um den beiden den großen Wunschtraum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Doch Elli bleibt skeptisch. Hat Ben wirklich einen Lauf oder stellt sich die Angelegenheit anders dar?

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Ist Liebe wirklich reine Chemie? Von dieser Theorie ist Lisa fasziniert. Ihre wissenschaftliche Neugier möchte sie stillen - und wer kann das besser als David? Sie überredet ihn, mit ihr zu experimentieren. Es kommt zu einigen verrückten Ideen und am Ende zu einer bahnbrechenden Erkenntnis für Lisa.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph ist entsetzt von Vanessas Vorwürfen - er weiß, dass er Linda in Frankfurt nicht begegnet ist. Ratlos versucht er der Sache auf den Grund zu gehen. Der perfekte Junggesellenabschied ist zum Greifen nah, als der Hauptpreis des Kleingarten-Tischtennisturniers verkündet wird: Eine Reise auf die Kanaren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und Alexander haben peinlicherweise vergessen, dass sie Nina und Luis zum Essen eingeladen haben. Nina nimmt es locker und freut sich stattdessen auf einen gemütlichen Abend, den wiederum Maren crasht, als die spontan mit einer Flasche Wein vor der Tür steht. Über die gemeinsame Vorliebe für ein trashiges TV-Format ist das Eis schnell gebrochen. Umso mehr ärgert es Maren, als ihr ein dummes Missgeschick passiert