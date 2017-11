Amazon Prime: Diese Serien und Filme sind im November neu dabei

Alle Highlights der Woche bei Amazon Prime

Was sind die besten Neustarts?

Diese Woche veröffentlicht Amazon die vierte Staffel von "Transparent" und "Slow West"

Was lohnt sich und was nicht? isnotTV, Partner von HuffPost, stellt deshalb jede Woche hier die besten Neustarts auf Amazon vor.

Weiter unten kannst du selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr ĂĽber deine Streaming-Lieblinge erfahren.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Diese Woche steht Amazon ganz im Zeichen des Reisens: So begeben sich zwei Priester in "Silence” auf eine Reise nach Japan, um eine Mission zu erfüllen.

Eine schottische Familie muss in "Slow West” außerdem in den Wilden Westen fliehen und nimmt dafür eine gefährliche Reise in Kauf. Auch Morris und sein Vater ziehen in "Morris aus Amerika” um, sie verschlägt es nach Deutschland.

Dafür begibt man sich in der vierten Staffel von "Transparent” auf eine ganz andere Art von Reise - nämlich einer Identitätsverwandlung.

1638: Der portugiesische Jesuit SebastiĂŁo Rodrigues (Andrew Garfield) reist mit seiner Begleitung Bruder Francisco Garupe (Adam Driver) nach Japan, um als Priester eine geheime Missionsarbeit zu leisten.

Ihr ehemaliger Mentor Cristóvão Ferreira ist nämlich nach Japan ausgewandert und soll vom Glauben abgefallen sein. Doch die Christen werden durch die Regierung verfolgt und alle westlichen Einflüsse sollen gesäubert werden.

Die Lage und das schaurige Bild lassen die beiden BrĂĽder immer wieder an ihrer Aufgabe zweifeln.

Familie Pfefferman ist keine gewöhnliche Familie: Sie besteht aus Transfrau Maura (Jeffrey Tambor), ehemalig Mort, ihrer Exfrau Shelly (Judith Light) sowie den drei Kindern Sarah (Amy Landecker), Josh (Jay Duplass) und Ali (Gaby Hoffmann).

Das Leben der Familie ändert sich schlagartig, als sich Ehemann Mort als transsexuell outet und beschließt, als Maura weiterzuleben.

Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) folgt seiner Geliebten Rose (Caren Pistorius) und ihrem Vater (Rory McCann), die wegen einer Mordanschuldigung nach Colorado fliehen.

Auf seinem Weg in den Westen trifft er auf den mysteriösen Reisenden Silas (Michael Fassbender), der ihm gegen Bezahlung seinen Schutz anbietet, denn die Reise in den Westen ist brutal und rau.

Währenddessen läuft ihm die Zeit davon, denn auf Rose und ihren Vater ist ein Kopfgeld ausgesetzt worden und schon bald finden die Kopfgeldjäger auch ihre Spur.

Morris (Markees Christmas) ist ein 13-jähriger, schwarzer, übergewichtiger US-Amerikaner, der mit seinem Vater Curtis (Craig Robinson) nach dem Tod Morris’ Mutter ins deutsche Heidelberg zieht. Curtis hat dort einen Job als Trainer eines Fußballclubs angenommen und hofft auf einen Neuanfang.

Doch Morris hat es mit seinem Aussehen nicht leicht und versteht sich nur mit seiner privaten Deutschlehrerin Inka (Carla Juri) ganz gut.

Als sie ihm vorschlägt, ein Jugendzentrum zu besuchen, verliebt er sich dort prompt in die rebellische Katrin (Lina Keller), die Heidelberg total spießig findet. Auch sie findet am Außenseiter langsam gefallen.

(luca)