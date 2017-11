Darüber handelt der "Der Barcelona-Krimi: Über Wasser halten"

20:15 Uhr, Das Erste, Der Barcelona-Krimi: Über Wasser halten, Krimi

Das Kennenlernen ihres neuen Partners Xavi Bonet (Clemens Schick) hatte sich Kommissarin Fina Valent (Anne Schäfer) anders vorgestellt - steht sie doch in Handschellen vor ihm. Und einfach macht es der kluge, schweigsame Katalane Fina Valent nicht. Im Gegenteil, er fordert sie ständig heraus und bezieht Fina gleich direkt in die aktuellen Ermittlungen mit ein. Dabei geht es zum einen um den Überfall auf einen Mann (Christian Stamm) am Strand, zum anderen um den Mord an einem "Latero", einem illegalen Einwanderer, der Dosenbier verkaufte.

20:15 Uhr, ZDF: Bares für Rares, Trödelshow

Horst Lichter rollt erneut den roten Teppich für Raritätenbesitzer aus. Verstärkung erhält er von sieben Händlern und vier Experten. Sie begutachten besondere große Schätze und kleine Kuriositäten. Wie viel sind Oldtimer, Diamantring und Reliquie wirklich wert? Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischer Kulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern: In dieser Folge möchte sich Schauspielerin Katja Flint von einem ganz besonderen Schmuckstück trennen, welches einst eine weltberühmte Vorbesitzerin hatte.

20:15 Uhr, kabel eins: Wall Street: Geld schläft nicht, Finanzdrama

Kurz vor dem Ausbruch der Bankenkrise kommt der ehemalige Börsenbetrüger Gordon Gekko (Michael Douglas) nach acht Jahren aus dem Gefängnis. Von seiner Familie ist ihm nur seine Tochter Winnie (Carey Mulligan) geblieben - doch die will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie ist mit dem jungen Investment-Berater Jacob (Shia LaBeouf) liiert. Nachdem sein Arbeitgeber durch das Eingreifen des Rivalen Bretton James (Josh Brolin) bankrottgeht, nimmt Jacob heimlich Kontakt zu seinem Quasi-Schwiegervater auf. Es kommt zu einem folgenschweren Deal.

20:15 Uhr, VOX: The Dark Knight Rises, Superhelden-Drama

Der getötete Harvey Dent wird als Held von Gotham gefeiert, da Batman (Christian Bale) dessen Verbrechen als Two-Face auf sich genommen hat. Von der Polizei fortan gejagt, bleibt er spurlos verschwunden. Der Privatmann Bruce Wayne lebt zurückgezogen. Das ändert sich, als die mysteriöse Selina Kyle (Anne Hathaway) als Catwoman bei ihm einbricht und Waynes Fingerabdrücke stiehlt. Der ohnehin fragile Frieden der Metropole wird kurz darauf endgültig gestört, als der nihilistische Söldner und Terrorist Bane (Tom Hardy) in die Stadt einfällt und diese schon bald kontrolliert. Bruce Wayne bleibt keine Wahl. Er muss sich als Schwarzer Rächer dem Bösen entgegen stellen.

20:15 Uhr, RTL II, Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Im beschaulichen Ort Honsberg bei Radevormwald betreiben Jürgen (44) und seine Frau Heike (44) seit einem Jahr den Landgasthof Honsberg. Da der Landgasthof beim Vorbesitzer gut gelaufen ist, war das Paar guter Dinge, dass sie das Lokal ohne Probleme weiterführen können. Jedoch haben sie die Rechnung ohne das Dorf gemacht, die Bewohner sind aus mehreren Gründen unzufrieden mit dem neuen Wirtepaar. Werden es die Kochprofis gemeinsam mit Gastköchin Sarah Wiener schaffen, die Wogen zu glätten?