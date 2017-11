"Star Wars 8": Luke Skywalker zeigt sich im Teaser

Endlich ist er zurück: Luke Skywalker besteigt im neuen 45-Sekunden-Teaser für den neuen "Star Wars"-Streifen den legendären Millennium Falken. Mark Hamills (66) Figur scheint sich verwirrt im Cockpit des Raumschiffs umzusehen, das er einst mit Han Solo und Chewbacca teilte.

Zur Einstimmung auf Episode VIII: Hier gibt es den Vorgänger, "Star Wars: Das Erwachen der Macht"

Zu Beginn des kurzen Clips erscheint der Falke, dann ist zu sehen, wie eine verhüllte Person das Schiff besteigt. Als die Lichter im Cockpit aufleuchten, wird klar: Luke Skywalker ist an Bord. In "Episode VII: Das Erwachen der Macht" konnten Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) und Chewbacca am Ende mit dem Millennium Falken fliehen. Rey findet anschließend Luke und überreicht ihm sein altes Lichtschwert. Ob die beiden allerdings auch in "Die letzten Jedi" auf der gleichen Seite stehen? Am Ende des neuen Spots liegt Luke am Boden, eine wütend wirkende Rey steht mit gezückter Waffe über ihm... Der neue "Star Wars"-Film läuft am 14. Dezember an.