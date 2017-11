Justin Bieber und Selena Gomez nähern sich wieder an

Die Liebesgerüchte überschlagen sich: Immer wieder wurden Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) in den vergangenen Tagen gemeinsam gesichtet: Mal war das Ex-Paar gemeinsam frühstücken, dann besuchten sie sich gegenseitig zuhause. Und als am Dienstag dann Gomez' Liebes-Aus mit Sänger The Weeknd publik wurde, waren sich Fans sicher: Bei Jelena geht wieder was! Nun gießen die beiden erneut Öl ins Feuer: Gomez und Bieber unternahmen am Mittwoch eine Fahrradtour durch L.A. - und wurden prompt von Paparazzo ertappt.

Wie auf den Aufnahmen, die u.a. das US-Klatschportal "TMZ" veröffentlichte, zu erkennen ist, hatten die Ex-Partner jede Menge Spaß: Während der Biebs auf dem Bike herumalberte, amüsierte sich die 25-Jährige prächtig und strahlte über beide Ohren. Nach der Tour machten sie noch Halt in einem Café und gingen danach Arm in Arm aus dem Lokal heraus. Gomez legte dabei ihren Kopf auf seiner Schulter ab. Ob so viel Vertrautheit ein Zeichen dafür ist, dass die zwei ihre alte Liebe wieder aufwärmen? Schließlich führten sie von 2011 bis 2014 eine On-Off-Beziehung.

Hat sie noch Gefühle für The Weeknd?

Doch obwohl sich Fans wohl nichts sehnlicher wünschen, halten Insider eine neue Romanze für unwahrscheinlich. Die Annäherung der beiden sei nämlich erst erfolgt, nachdem die unter Lupus leidende Sängerin ihre Nierentransplantation öffentlich gemacht hatte. Und so waren bei ihrem ersten gemeinsamen Treffen mehrere Freunde anwesend, wie ein Vertrauter "TMZ" verriet. Außerdem soll die "Bad Liar"-Sängerin trotz der Trennung aktuell Kontakt zu "The Weeknd" haben. Es bleibt also spannend...