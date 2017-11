Köln spielt daheim gegen Borisov - Fans können das Spiel auch im Live-Stream sehen

Anstoß im Europapokal ist am Donnerstag um 21.05 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr die Europa League online sehen könnt

FC Köln - BATE Borisov im Live-Stream: Die Freude auf die erste Europacup-Saison seit 25 Jahren war groß beim 1. FC Köln, inzwischen herrscht Ernüchterung. In der Liga sind die Rheinländer nach zehn Spielen noch sieglos, in der Europa League nach drei Partien sogar noch ohne Punkt.

Dennoch nehmen sie das zweite Heimspiel am Donnerstag ab 21.05 Uhr gegen BATE Borissow ernst. Sie wollen endlich die ersten Zähler und sich mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen für das wichtige Liga-Spiel am Sonntag gegen Hoffenheim holen.

"Die Hoffnung ist größer, gegen Hoffenheim zu gewinnen, wenn wir hier drei Punkte mitnehmen", sagte Trainer Peter Stöger. Er will am Donnerstag endlich "anschreiben" - so sagt man in Österreich zu punkten.

So könnt ihr 1. FC Köln - BATE Borisov im Live-Stream sehen

Die Begegnung von Köln gegen Borisov können Fußball-Fans auch im Free-TV verfolgen. Sport 1 überträgt das Europapokal-Spiel am Donnerstag ab 19 Uhr. Der Live-Stream auf der Sender-Homepage ist kostenlos abrufbar.

Sky-Abonnenten finden auf Sky Sport 3 ab 21 Uhr eine weitere Übertragung. Auf Sky Sport 1 findet ihr die Europa-League-Spiele des Abends in der Konferenz.

Beide Ausstrahlungen sind auch im Internet verfügbar. Den Streamingdienst Sky Go könnt ihr aber nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement anschauen:

► Europa League im Live-Stream von Sky Go sehen (Nur mit Abo)

Hört doch mal eure Fußballspiele an

Eine weitere kostenlose Möglichkeit ist das Online-Radio von Sport1. Sport1.fm überträgt das Europapokal-Spiel in Köln live im Audostream. Auch ist bei dem Radiosender eine Konferenzschaltung verfügbar.

► Sport1.fm anhören

Angebot: Entdeckt bis zum 3. November täglich einen neuen Deal im "Heißen Herbst" von BestCheck. Mit dabei ein DSL- und Handy-Vertrag, ein neuer Strom-Deal und Rabatte für eure nächste Reise - oft gibt es noch einen praktischen Amazon-Gutschein dazu. ➨ Hier die "Heißen Herbst"-Deals bei BestCheck entdecken

Das könnte euch auch interessieren:

➨ Wie ihr die Erste Bundesliga im Internet verfolgen könnt

Angebot: Für alle, die selbst Fußball spielen wollen:

(Mit Material der dpa)