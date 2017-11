Juliet Jarvis aus England wachte auf, als nachts jemand das Haus betrat

Sie nahm an, dass es sich dabei um ihren Sohn handelte, der von einer Party kam

Was die Mutter am nächsten Morgen herausfand, seht ihr im Video

Juliet Jarvis aus Farnham in Großbritannien wachte eines frühen Morgens gegen 4:30 Uhr auf, als sie hörte, wie die Haustür ins Schloss fiel. Juliet nahm an, dass es sich um ihren Sohn handelte, der von einer Halloween-Party kam. Sie fand einen Mann, der als Skelett geschminkt war, in ihrem Ankleideraum, halb nackt und voller Schlamm. Die dreckigen Klamotten hatte er im Garten zurückgelassen.

Sie gab ihm ein Kissen und ging wieder ins Bett

Juliet wunderte sich zwar kurz über die ungewohnte Stimme des Mannes, den sie für ihren Sohn hielt. Aber sie dachte sich nichts dabei, gab ihm ein Kissen und ging wieder zu Bett.

Doch am Morgen erkannte sie, dass es sich nicht – wie angenommen – um ihren Sohn Stewart handelte, sondern um einen 29-jährigen Mann namens Marc. Auch Familienvater Cliff war überrascht, einen fremden Mann im Ankleidezimmer seiner Frau zu finden.

Viele hätten den jungen Mann direkt hinausgeworfen

An diesem Punkt hätten viele den jungen Mann direkt hinausgeworfen. Doch Juliet hatte Verständnis. Sie gab ihm frische Klamotten ihres eigentlichen Sohnes. Der Familienvater brachte den verkaterten jungen Mann schließlich nach Hause, in eine mehrere Kilometer entfernte Ortschaft. Wie Marc sein Haus so weit verfehlen konnte, ist nicht klar. Ebenso wenig, wie er in das fremde Hause hineinkommen konnte.

Wenig später landete in Juliets Haushalt ein Strauß Blumen und eine Karte von Marc, in der er seine Dankbarkeit ausdrückte. "Tut mir Leid wegen Samstagnacht und vielen Dank für das Kissen, die Klamotten und euer Verständnis.

Ich gebe euch definitiv fünf Sterne auf TripAdvisor. in Liebe, Marc.“



(lm)