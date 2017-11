"Berlin - Tag & Nacht": Alessia bleibt alleine in Berlin zurück

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias und KayC lassen sich mal wieder zu Sex hinreißen. KayC nutzt geistesgegenwärtig die Gelegenheit und lässt sich danach vom Tobias eine Frage für ihren Rechtberatungs-Blog beantworten. Als Tobias durch Gianni mitbekommt, dass KayC seine Antwort für ihren Blog benutzt hat, fühlt er sich von ihr ausgenutzt und stellt sie getroffen zur Rede.

Sie haben den Anfang von "Alles was zählt" verpasst? Kein Problem, hier finden Sie die ersten 20 Folgen

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lea soll in eine neue Wohnung ziehen, doch die Besichtigung stellt sich als Flop heraus. Zähneknirschend muss Felix mitansehen, wie Sophia Lea bei sich aufnimmt - und lebt von jetzt an in permanenter Angst, dass Lea ihr alles erzählt. Doch wird sie die Gelegenheit eiskalt ausnutzen?

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Alessia ist am Boden zerstört: Matti ist ohne sie nach Mailand aufgebrochen und sie bleibt ohne Wohnung alleine in Berlin zurück. Die Nacht verbringt sie im Auto und weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe trifft sie Lukas, der sich sehr charmant um Alessia kümmert. Doch der Schein trügt und bald zeigt Lukas sein wahres Gesicht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Für Vanessa besteht kein Zweifel mehr, dass Christoph eine Affäre mit Linda hat. Verletzt bereut sie, dass sie ihm noch einmal vertraut hat. Maries geheimer Plan für Dianas und Ingos Traumhochzeit gerät in Gefahr, als der Hochzeitstermin überraschend vorgezogen wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Chris rät Sunny, nicht voreilig bei KFI zu kündigen. Tatsächlich nimmt Sunny Abstand von dem Gedanken. Doch als Chris auf Dr. Wolf trifft, der feige vor ihm flieht, wächst in Sunny die Wut, dass Gerner und Wolf niemals zur Rechenschaft gezogen werden, für das, was sie Chris angetan haben. Umso entschlossener will sie den Bruch zu ihrem Großvater und bei KFI aufhören. Doch als sie Gerner aufsucht, hat der Besuch von Dr. Wolf.