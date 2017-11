Basaksehir - Hoffenheim im Live-Stream: Europa League online sehen, so geht's

Basaksehir FK trifft auf Hoffenheim - auch im Live-Stream

Das Video oben zeigt, wie ihr die Europa League online sehen könnt

Ab 21.05 Uhr spielt Hertha BSC gegen Luhansk

Basaksehir FK - 1899 Hoffenheim im Live-Stream: Auf dem Weg durch die Gruppenspiele der Europa League will der Bundesligist flott vorankommen. Beim türkischen Vizemeister Basaksehir hofft Hoffenheim am Donnerstag auf eine Wiederholung des Hinspielsieges.

"Wir wissen nicht genau, was der Gegner macht, aber ich weiß, was für eine Idee wir haben", sagte Trainer Julian Nagelsmann selbstbewusst. Wie schon vor zwei Wochen vor dem 3:1 wissen die Hoffenheimer nicht genau, was sie erwartet im mit 10.000 Zuschauern gefüllten Fatih-Terim Stadion, wo etwa 100 TSG-Fans die Gäste unterstützen sollen.

Trainer Abdullah Avci erklärte, dass Kapitän Emre Belözoglu und Mahmut Tekdemir verletzt ausfallen. Stürmerstar Emmanuel Adebayor aus Togo, 2008 Afrikas Fußballer des Jahres, sei angeschlagen.

Auch Hoffenheim hat so einige Ausfälle. Unter anderem fehlen die Angreifer Mark Uth und Serge Gnabry und Flügelspieler Pawel Kaderabek. Kurzfristig ausgefallen ist auch noch Mittelfeldakteur Lukas Rupp mit Hüftproblemen.

Die Kraichgauer hatten die Auftaktbegegnungen gegen Sporting Braga und bei Ludogorez Rasgrad verloren und können sich keine weiteren Ausrutscher erlauben. "Unser Kader ist so aufgestellt, dass wir genügend gute Spieler haben, um auch Verletzte zu ersetzen. Mir ist nicht bange mit den Spielern, die wir dabei haben", betonte Nagelsmann.

So könnt ihr Basaksehir FK - 1899 Hoffenheim im Live-Stream sehen

Die Begegnung der Hoffenheimer in Istanbul können Fußball-Fans nur mit einem Sky Abonnement verfolgen. Sky Sport 3 überträgt das Match gegen Basaksehir FK ab 18.30 Uhr. Auf Sky Sport 4 trifft Hertha BSC auf Luhansk.

Beide Übertragungen seht ihr auch im Live-Stream der Sender. Den Streamingdienst Sky Go könnt ihr aber nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement anschauen:

► Europa League im Live-Stream von Sky Go sehen (Nur mit Abo)

Hört doch mal eure Fußballspiele an

Eine kostenlose Möglichkeit ist das Online-Radio: Sport1.fm überträgt Basaksehir FK - 1899 Hoffenheim mit Kommentar live aus dem Stadion, sowie später das Spiel in Berlin.

► Sport1.fm anhören

Hertha BSC - Luhansk

Um 21.05 Uhr trifft Hertha BSC verzichtet in der Europa League auf Sorja Luhansk - und verzichtet auf mehrere Stammspieler. Die Innenverteidiger Karim Rekik und Sebastian Langkamp sowie Linksverteidiger Marvin Plattenhardt stehen nicht im 18-Mann-Kader, den Trainer Pal Dardai für das Spiel der Berliner am Donnerstagabend nominierte.

Bundesliga-Stammkeeper Rune Jarstein ist wie gewohnt nicht im Aufgebot, der Norweger wird international von Thomas Kraft vertreten. Mathew Leckie und Vladimir Darida fehlen verletzungsbedingt, Kapitän Vedad Ibisevic ist gelbgesperrt.

Dardai hatte bereits angekündigt, "zwei, drei jungen Spielern" sowie zuvor wenig eingesetzten Profis eine Chance zu geben. Mit nur einem Punkt aus drei Spielen steht Hertha bereits mächtig unter Druck, um eine realistische Chance auf das Weiterkommen in die Runde der besten 32 Teams zu wahren.

Angebot: DAZN überträgt für seine Abonnenten die Spiele der Premier League, La Liga oder Ligue 1 im Live-Stream. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Angebot: Für alle, die selbst Fußball spielen wollen:

(Mit Material der dpa)