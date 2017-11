Tottenham - Real Madrid im Live-Stream: Champions League online sehen, so geht's

Tottenham Hotspur empfängt Real Madrid - auch im Live-Stream

Das Video oben zeigt, wie ihr die Champions-League im Internet sehen könnt

Anstoß ist das Rückrundenspiel am Mittwoch um 20.45 Uhr

Tottenham Hotspur - Real Madrid im Live-Stream: Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane steht nach seiner verletzungsbedingten Pause vor einem Comeback bei seinem Club Tottenham Hotspur. Der 24-Jährige trainierte am Dienstag mit der Mannschaft und könnte schon am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid im Wembley Stadion auflaufen.

Ohne ihren Toptorjäger, der wegen Beschwerden im Oberschenkel pausieren musste, kassierten die Spurs zuletzt zwei Niederlagen in der Premier League (1:2 bei Manchester United) und im Ligapokal (2:3 gegen West Ham United). Kane hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits 13 Treffer erzielt.

Tottenham und Titelverteidiger Real liegen in der Gruppe H der Champions League punkt- und torgleich auf Platz eins. Im ersten Aufeinandertreffen in Madrid hatten sich beide Teams am 17. Oktober mit 1:1 (1:1) getrennt. Der Tabellendritte Borussia Dortmund hat mit einem Punkt nur noch geringe Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde.

Wie ihr Tottenham Hotspur - Real Madrid im Live-Stream sehen könnt

Sky Sport 6 überträgt das Rückrunden-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Real Madrid am Mittwoch ab 20.30 Uhr. Die Konferenz für die Champions-League-Duelle am Mittwoch bietet Sky Sport 1 bereits ab 20 Uhr an. Abonnenten des Pay-Anbieters finden die Übertragungen auch im Live-Stream - und zwar auf dem Portal Sky Go.

Und hier erfahrt ihr, wie ihr weitere Top-Spiele im Live-Stream sehen könnt:

Angebot: DAZN überträgt für seine Abonnenten die Spiele der Premier League und der Serie A im Live-Stream. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Champions League im Radio und bei YouTube

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Fußballspiele im Radio zu verfolgen. Das ist zum Beispiel für Abonnenten des Streamingdienstes Amazon Music Unlimited möglich:

Diese Videos enthalten alle wichtigen Ereignisse und Tore jeden Fußballspiels. Wie üblich bei YouTube sind diese kostenlos abrufbar:

