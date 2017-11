So reagieren die Promis auf den Anschlag in New York

Wieder erschüttert ein Terror-Anschlag die Welt. In New York raste ein Mann mit einem Pick-up über einen beliebten Radweg und tötete acht Menschen. Musiker und Hollywood-Stars sind entsetzt und senden der Stadt ihre Liebe.

Sängerin Taylor Swift (27, "Look What You Made Me Do") teilte in einer Instagram-Story ein Foto eines Sonnenuntergangs in der Stadt und schrieb: "Ich liebe dich New York." Dazu postete die 27-Jährige ein gebrochenes Herz-Emoji. Singer-Songwriter Sam Smith (25) zeigte sich ebenso schockiert und schrieb auf Twitter: "New York. Mein Herz ist für immer bei euch. Vernichtende Neuigkeiten. Mein Herz und meine Seele ist mit den Opfern und ihren Angehörigen", so der Brite.

New York. My heart is with you always and forever. Devastating news. My soul and heart is with the victims and there loved ones x horrific — Sam Smith (@samsmithworld) October 31, 2017

Hillary Clinton (70) stellte die Stärke ihrer Heimatstadt heraus und twitterte: "New Yorks Widerstandsfähigkeit ist stärker als ein feiger Terrorakt. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien sowie den Helfern, die Leben gerettet haben", so die Politikerin. Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama (56) meldete sich über Twitter zu Wort und schrieb: "Michelle und ich gedenken den Opfern der heutigen Attacke in New York City. [...] Die New Yorker sind so taff, wie kaum jemand anderes", so Obama.

New York's resilience is stronger than a cowardly act of terror. Thinking of the victims, their families, & the responders who saved lives. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 1, 2017

Michelle and I are thinking of the victims of today's attack in NYC and everyone who keeps us safe. New Yorkers are as tough as they come. — Barack Obama (@BarackObama) November 1, 2017

Sänger und Broadway-Star Josh Groban (36) befand sich offenbar nur wenige Meter vom Geschehen und wäre selbst fast unter den Opfern gewesen. In einer Reihe von Tweets schrieb er: "Ich zittere. Das war das Eck, wo ich mir meinen Kaffee holen wollte, aber mein Hund zog mich nur einen halben Block davor in den Park nur zehn Minuten vor den Schüssen", so der 36-Jährige. Und weiter: "Ich hoffe, es geht allen gut. [...] Ich konnte nichts sehen, hörte aber eine Serie von 8-10 schnellen Schüssen."

I’m shaking. That’s the corner I was supposed to have my coffee but my dog pulled me into the park half a block away 10 min before shooting. https://t.co/AvQeRv7Jha — josh goblin 👹 (@joshgroban) October 31, 2017

I hope everyone’s ok. Was half a block from me, didn’t see it but heard 8-10 quick rounds fired off. Be safe with your kids out there. — josh goblin 👹 (@joshgroban) October 31, 2017

Nicht weit entfernt von 9/11

Sängerin Bette Midler (71) machte darauf aufmerksam, dass die Attacke nicht weit entfernt von 9/11 stattfand und sprach den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus: "Mein tiefstes Beileid an die Familien der Ermordeten und an alle, die das miterleben mussten und nun für immer verängstig sein werden", so die 71-Jährige via Twitter. Schauspielerin Patricia Arquette (49) sprach von einem furchtbaren Tag: "Die Familien werden ihre Geliebten heute Nacht betrauern. Diese Tat ist das Schlimmste was die Menschheit je hervorgebracht hat."

Terror attack in NYC, not far from 9/11. Deepest condolences to the families of those murdered; and those involved who are scarred forever. — Bette Midler (@BetteMidler) November 1, 2017

This is a terrible day. Families will be mourning their loved ones tonight. This is an action is the worst of mankind. #NYC — Patricia Arquette (@PattyArquette) October 31, 2017

Auch Sänger Boy George (56) bedachte die Stadt mit einem Tweet: "Gott segne New York. Ihr seid eine starke, dynamische, multikulturelle Stadt, die nichts jemals unterkriegen kann. Mein Herz ist bei euch!", so der 56-Jährige.