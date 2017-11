Porto - Leipzig im Live-Stream: Champions League online sehen, so geht's

Durch den 3:2-Hinspielerfolg hat RB vier Punkte, Porto drei. An der Spitze der Gruppe G liegt Besiktas, das nach drei Siegen in drei Spielen mit einem weiteren Erfolg gegen die AS Monaco den Einzug in die K.o.-Runde bereits klarmachen kann. | Hannibal Hanschke / Reuters

FC Porto empfängt RB Leipzig - auch im Live-Stream

Das Video oben zeigt, wie ihr die Champions-League im Internet sehen könnt

Mit einem Sieg könnte der Bundesligist vielleicht bereits in die K.o.-Runde einziehen

FC Porto - RB Leipzig im Live-Stream: Durch den 3:2-Hinspielerfolg hat RB vier Punkte, Porto drei. An der Spitze der Gruppe G liegt Besiktas, das nach drei Siegen in drei Spielen mit einem weiteren Erfolg gegen die AS Monaco den Einzug in die K.o.-Runde bereits klarmachen kann.

Dort wollen auch die Leipziger gleich in ihrer ersten Saison in der Champions League unbedingt hin. "Wir haben eine riesige Chance, den Vorsprung weiter auszubauen. Das ist einfach das Ziel", verkündete Leipzigs dänischer Angreifer Yussuf Poulsen.

"Jetzt kommt der nächste Wettbewerb, wenn wir da gewinnen, sieht es gut aus", sagte Coach Ralph Hasenhüttl .

Im Pokal ist er mit seiner Mannschaft nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern München nicht mehr dabei, in der Liga wuchs der Rückstand auf die Münchner an der Spitze auf vier Punkte.

Gegen Ende der Englischen Wochen, die mit einem Sieg in Unterzahl bei Borussia Dortmund begannen und zuletzt mit den zwei Misserfolgen in Unterzahl gegen die Bayern weitergingen, wollen die Sachsen nun erst recht den ersten Auswärtssieg in der Champions League feiern.

Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Wie ihr FC Porto - RB Leipzig im Live-Stream sehen könnt

Zwar spielt an diesem Abend auch Dortmund. Doch das ZDF hat sich für Leipzig entschieden. Das bedeutet, am Mittwoch zeigt der öffentlich-rechtliche Sender das Match aus Porto ab 20.15 Uhr im Free-TV. Internetnutzer können den kostenlosen Live-Stream auf der ZDF-Seite abrufen.

Zudem Sky Sport 4 das Spiel Porto - Leipzig ab 20.30 Uhr. Die Konferenz für die Champions-League-Duelle am Mittwoch bietet Sky Sport 1 bereits ab 20 Uhr an. Abonnenten des Pay-Anbieters finden die Übertragungen auch im Live-Stream - und zwar auf dem Portal Sky Go.

► Spiele der Champions League auf Sky Go online sehen (Abo)

Und hier erfahrt ihr, wie ihr weitere Top-Spiele im Live-Stream sehen könnt:

► Tottenham Hotspur - Real Madrid

► Dortmund - APOEL Nikosia

► SSC Neapel - Manchester City

Angebot: Entdeckt bis zum 3. November täglich einen neuen Deal im "Heißen Herbst" von BestCheck. Mit dabei ein DSL- und Handy-Vertrag, ein neuer Strom-Deal und Rabatte für eure nächste Reise - oft gibt es noch einen praktischen Amazon-Gutschein dazu. ➨ Hier die "Heißen Herbst"-Deals bei BestCheck entdecken

Mehr zum Thema:

➨ Wie ihr die Erste Bundesliga im Internet verfolgen könnt>

➨ 2. Bundesliga im Live-Stream: Wie ihr die Fußball-Spiele 2017/18 online sehen könnt

Mit dpa-Material.