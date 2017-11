BVB Dortmund - Nikosia im Live-Stream: Champions League online sehen, so geht's

Borussia Dortmund empfängt APOEL Nikosia - auch im Live-Stream

Das Video oben zeigt, wie ihr die Champions-League im Internet sehen könnt

Beim BVB will man sich den dritten Platz sichern

Borussia Dortmund - APOEL Nikosia im Live-Stream: Zwischen der Pleite in Hannover und dem deutschen Clásico gegen den FC Bayern München kämpft Borussia Dortmund um seine letzte Chance in der Champions League. Doch aufs Weiterkommen spekuliert beim Finalisten von 2013 kaum jemand ernsthaft.

"Ich bin kein Träumer, sondern Realist", sagte Manager Michael Zorc vor dem vierten Gruppenspiel gegen APOEL Nikosia am Mittwoch ab 20.45 Uhr: "Für uns geht es jetzt darum, den dritten Platz zu sichern." Dieser würde als Trostpreis zumindest das Weiterspielen in der Europa League bedeuten.

Nach bisher nur einem Zähler aus drei Spielen nimmt der BVB den Trostpreis Europa League ins Visier. Schließlich rangieren die Gruppengegner aus Madrid und London bereits sechs Punkte vor der Borussia.

Und der derzeitige Negativtrend macht das Fußball-Wunder noch unwahrscheinlicher. Denn die noch in den ersten Saisonwochen heile Dortmunder Welt ist gehörig ins Wanken geraten - ausgerechnet vor dem nationalen Gipfel gegen den FC Bayern München. "Wir müssen sehen, dass wir wieder in die Spur kommen und erwarten eine Reaktion der Mannschaft", kommentierte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

AnstoĂź ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.

Wie ihr Dortmund - Nikosia im Live-Stream sehen könnt

Sky Sport überträgt die Champions-League-Spiele am Mittwoch - das Rückrunden-Spiel zwischen Dortmund und Nikosia sogar auf Sky Sport 4 ab 20.30 Uhr exklusiv. Denn das ZDF zeigt an diesem Mittwoch das Leipzig-Spiel gegen Porto. Die Konferenz für die Champions-League-Duelle am Mittwoch bietet Sky Sport 1 bereits ab 20 Uhr an.

Abonnenten des Pay-Anbieters finden die Ăśbertragungen auch im Live-Stream - und zwar auf dem Portal Sky Go.

â–ş Spiele der Champions League auf Sky Go online sehen (Abo)

Und hier erfahrt ihr, wie ihr weitere Top-Spiele im Live-Stream sehen könnt:

â–ş Tottenham Hotspur - Real Madrid

â–ş FC Porto - RB Leipzig

â–ş SSC Neapel - Manchester City

Champions League im Radio und bei You-Tube

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Fußballspiele im Radio zu verfolgen. Das ist zum Beispiel für Abonnenten des Streamingdienstes Amazon Music Unlimited möglich:

► Die Champions League bei Amazon Music Unlimited hören (Abo-Angebot)

Diese Videos enthalten alle wichtigen Ereignisse und Tore jeden FuĂźballspiels. Wie ĂĽblich bei YouTube sind diese kostenlos abrufbar:

â–ş Sky Sport HD auf YouTube

Mehr zum Thema:

➨ Wie ihr die Erste Bundesliga im Internet verfolgen könnt>

➨ 2. Bundesliga im Live-Stream: Wie ihr die Fußball-Spiele 2017/18 online sehen könnt

Angebot: Entdeckt bis zum 3. November täglich einen neuen Deal im "Heißen Herbst" von BestCheck. Mit dabei ein DSL- und Handy-Vertrag, ein neuer Strom-Deal und Rabatte für eure nächste Reise - oft gibt es noch einen praktischen Amazon-Gutschein dazu. ➨ Hier die "Heißen Herbst"-Deals bei BestCheck entdecken

Mit dpa-Material.