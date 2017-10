Lissabon - Juventus im Live-Stream: Champions League online sehen, so geht's

Sporting Lissabon empfÀngt Juventus Turin - auch im Live-Stream

Das Video oben zeigt, wie ihr die Champions-League im Internet sehen könnt

Die RĂŒckrunde der Königsklasse beginnt am Dienstag

Sporting Lissabon - Juventus Turin im Live-Stream: Juve hat vermutlich bei dem letzten Aufeinandertreffen gemischte GefĂŒhle. Zwar hat Turin das Spiel gewonnen - jedoch mussten die Italiener zunĂ€chst ihr Eigentor ausbĂŒgeln.

Danach lief es besser. Nun steht Juventus auf Platz zwei der Gruppe D (sechs Punkte), Sporting Lissabon hat bisher drei Punkte aus drei Spielen und muss sich ranhalten.

Zum Start der RĂŒckrunde könnte der deutsche Fußball-Nationalspieler Benedikt Höwedes im Kader stehen. Höwedes' Wiederkehr sei fĂŒr kommende Woche geplant, sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri am Freitag bei einer Pressekonferenz in Turin.

Der 29-JÀhrige war seit er zunÀchst auf Leihbasis im August von Schalke 04 nach Italien wechselte weder in der Serie A noch in der Champions League zum Einsatz gekommen. Nachdem er eine Zerrung am linken Oberschenkel auskuriert hatte, verletzte er sich im September beim Training am Muskel.

Wie ihr Sporting Lissabon - Juventus Turin im Live-Stream sehen könnt

Das RĂŒckrunden-Match zwischen dem Lissabon und Turin zeigt Sky Sport 6 ab 20.30 Uhr. Die Konferenz fĂŒr die Champions-League-Duelle am Dienstag bietet Sky Sport 1 zeitgleich an.

Abonnenten des Pay-Anbieters finden die Übertragungen auch im Live-Stream - und zwar auf dem Portal Sky Go.

Champions League im Radio und bei You-Tube

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Fußballspiele im Radio zu verfolgen. Das ist zum Beispiel fĂŒr Abonnenten des Streamingdienstes Amazon Music Unlimited möglich:

Diese Videos enthalten alle wichtigen Ereignisse und Tore jeden Fußballspiels. Wie ĂŒblich bei YouTube sind diese kostenlos abrufbar:

Mit dpa-Material.