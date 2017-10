Mit diesem lustigen Halloween-Posting bewies Matthias Schweighöfer Humor

"3 Masken! Welche soll ich nehmen? Happy Halloween."

Auch Matthias Schweighöfer (36, "You Are Wanted") ist auf der Suche nach dem besten Halloween-Kostüm. Doch weil ihm die Entscheidung offenbar schwer fällt, fragt er seine Fans auf Instagram mit einem lustigen Bild um Rat: Soll er als faltiges Narbengesicht gehen oder als einäugiges Monster? Neben den gruseligen Masken an seinen Händen, stellt der 36-Jährige noch eine dritte Verkleidung zur Wahl. Diese Option ist allerdings besonders erschreckend: der müde Schauspieler.

Verfolgen Sie hier Matthias Schweighöfer bei der Jagd nach dem geilsten Tag!