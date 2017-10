Kate Bosworth bei der Premier ihres neuen Films mit diesem Kleid

Wie eine Ballerina schritt Kate Bosworth (34, "90 Minuten im Himmel") über den gelben Teppich bei der Premiere der National-Geographic-Serie "The Long Road Home" in London. Die Schauspielerin präsentierte sich in einem rosa Mädchentraum. Das knöchellange A-Linien Kleid aus Tüll war schulterfrei und mit unzähligen Pailletten bestickt. In Form von roten Blättern brachten sie die Robe zum Funkeln.

Dazu kombinierte Bosworth goldene Pointed-Toe Slingpumps, deren Spitzen durch eine gestreifte Maserung und Glitzersteinchen zum Hingucker wurden. Ihr Deckhaar hatte die 34-Jährige streng nach hinten gebunden, der Rest der blonden Mähne fiel glatt über ihren Rücken. Bei den Accessoires beschränkte sie sich auf zwei Silberringe und kleine Ohrringe. Ein schimmerndes Augen-Make-up und hellrote Lippen rundeten das Styling ab.

