So schlagfertig ist Zara Larsson

Zara Larsson (19, "Only You") performte letzte Woche gekonnt wie immer bei einem Konzert in England. Mit ihrer Stimme und Power entertainte sie das Publikum. Der "Daily Star" konzentrierte sich allerdings auf ein ganz anderes Detail. In bizarrem Ausmaß thematisierte die britische Seite die Brustwarzen der Sängerin. Diese zeichneten sich unter dem engen Oberteil der 19-Jährigen ab. Der Artikel erschien auch in den sozialen Medien mit der Überschrift "Hoppla! BH-lose Zara Larsson offenbart Intimpiercing auf der Bühne." Jetzt reagierte der schwedische Star mit einer schlagfertigen Antwort.

Via Twitter veröffentlichte Larsson das witzige Statement zu dem würdelosen Bericht: "Stell dir vor, du gehst zur Schule und bekommst ein Diplom, nur um darüber zu schreiben, dass ich Brustwarzen haben." Ihre Follower feierten sie für die brillante Reaktion und innerhalb weniger Stunden hatte der Post bereits über 60.000 Retweets.

