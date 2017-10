Dringender Terrorverdacht: 19-jähriger Syrer in Schwerin festgenommen

Dringender Terrorverdacht: Die Bundespolizei hat einen 19-Jährigen in Schwerin festgenommen | Ralph Orlowski / Reuters

19-jähriger Syrer in Schwerin festgenommen

Er soll einen Sprengstoffanschlag geplant haben

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am frühen Dienstagmorgen in Schwerin einen Syrer verhaftet. Den Namen des Festgenommenen gab die Bundesanwaltschaft mit Yamen A. an. Der 19-Jährige steht unter dringendem Terrorverdacht. Es wird vermutet, dass er einen islamistisch motivierten Sprengstoffanschlag vorbereitet hat.

➨ Mehr zum Thema: Um den Terror zu bekämpfen, müssen wir den Islam zu unserem wichtigsten Verbündeten machen

Er wollte möglichst viele Menschen töten

Die Polizei Schwerin teilte auf Twitter mit, dass die Festnahme nach der Durchsuchung mehrerer Wohnungen im Stadtteil Neu Zippendorf erfolgt sei.

geplanter Einsatz von BKA u. LKA M-V in Schwerin Neu Zippendorf, Durchsuchg. mehrerer Wohnungen, eine Festnahme#Schwerin3110 https://t.co/bgrSG7Z5F8 — Polizei Schwerin (@Polizei_SN) 31. Oktober 2017

Der Mann war schon länger im Visier der Behörden. Bereits im Juli 2017 habe er den Entschluss gefasst, in Deutschland einen Sprengsatz zu zünden, um eine möglichst große Anzahl von Personen zu töten und zu verletzen. Er hatte Chemikalien und Teile für den Bau einer Bombe beschafft.

Ob der Beschuldigte bereits ein konkretes Ziel für seinen Sprengstoffanschlag ins Auge gefasst hatte, sei noch unklar. Hinweise auf eine Einbindung des Beschuldigten in eine terroristische Vereinigung gab es zunächst nicht. Die Bundesanwaltschaft will am Dienstagnachmittag um 14 Uhr eine Presseerklärung zum Stand der Ermittlungen abgeben.