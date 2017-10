Demi Lovato gibt Beziehungs-Tipps

Für Menschen im Show-Business ist es nicht immer leicht, eine Beziehung zu führen. Man steht ständig im Rampenlicht und jedes Date, jede Unterhaltung und jedes Treffen mit dem anderen Geschlecht wird bis ins kleinste seziert. Davon kann auch Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato (25, "Sorry Not Sorry") ein Lied singen. Im "The Thrive Global"-Podcast der US-amerikanischen Journalistin Arianna Huffington (67) sprach Lovato nun über die Probleme, die eine Beziehung in der Öffentlichkeit mit sich bringt, und gab zudem einige Tipps.

So sagte sie über die Schwierigkeiten, die das Berühmtsein im Liebesleben mit sich bringt: "Wenn du etwas Besonderes gefunden hast, solltest du es dir selbst nicht verwehren." Außerdem gab die Sängerin ihren meist jungen Fans gleich noch einen Tipp in Sachen Beziehungen mit auf den Weg: "Man muss sich aber auch immer wieder bewusst machen, dass man noch jung ist und noch sein ganzes Leben vor sich hat. In diesem Sinne, trefft eure zukünftigen Entscheidungen weise", sagte Lovato weiter.

Die guten Seiten des Single-Daseins

Single zu sein habe einen großen Einfluss auf den Entstehung ihres neuen Albums "Tell Me You Love Me" gehabt: "Ich war fokussierter, weniger abgelenkt", verriet Lovato. "Immer wenn ich Freizeit hatte, habe ich keine Zeit mit meinem Freund verbracht, sondern bin ins Studio. Ich hatte diese ganze zusätzliche Zeit dort, in der einige großartige Dinge entstanden sind", so die Sängerin weiter.

Lovato war sechs Jahre lang mit Schauspiel-Kollege Wilmer Valderrama (37, "Die wilden Siebziger") liiert, den sie kennenlernte, als sie gerade 18 Jahre alt war. Die beiden trennten sich 2016. Außerdem wurde die 25-Jährige immer wieder mit Sänger Joe Jonas (28) in Verbindung gebracht, der inzwischen mit "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (21) verlobt ist.